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Власти Германии давно уже получили все разрешения, касающиеся строительства "Северного потока-2", сообщили в Минэкономики ФРГ.
Сейчас Берлин ведет активные переговоры с американской стороной, отмечая, что трубопровод - экономический проект, а его политические аспекты обсуждались уже не один раз. И позиция Германии по этому вопросу остается неизменной, уточняет телеканал "360".
Напомним, что встреча Джо Байдена и Ангелы Меркель должна состояться в предстоящий четверг. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры США и ФРГ обсудят "Северный поток-2".
Ранее был озвучен срок завершения строительства трубопровода.
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