Необходимые разрешения были выданы уже много лет назад, заявили в ФРГ

Власти Германии давно уже получили все разрешения, касающиеся строительства "Северного потока-2", сообщили в Минэкономики ФРГ.

Сейчас Берлин ведет активные переговоры с американской стороной, отмечая, что трубопровод - экономический проект, а его политические аспекты обсуждались уже не один раз. И позиция Германии по этому вопросу остается неизменной, уточняет телеканал "360".

Напомним, что встреча Джо Байдена и Ангелы Меркель должна состояться в предстоящий четверг. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры США и ФРГ обсудят "Северный поток-2".

Ранее был озвучен срок завершения строительства трубопровода.