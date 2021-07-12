Теперь официально: Германия одобрила строительство "Северного потока-2"

продолжениеЗаявления Берлина о разрешениях на "Северный поток-2" оценили в Москве
Необходимые разрешения были выданы уже много лет назад, заявили в ФРГ

Власти Германии давно уже получили все разрешения, касающиеся строительства "Северного потока-2", сообщили в Минэкономики ФРГ. 

Сейчас Берлин ведет активные переговоры с американской стороной, отмечая, что трубопровод -  экономический проект, а его политические аспекты обсуждались уже не один раз. И позиция Германии по этому вопросу остается неизменной, уточняет телеканал "360"

Напомним, что встреча Джо Байдена и Ангелы Меркель должна состояться в предстоящий четверг. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры США и ФРГ обсудят "Северный поток-2".

Ранее был озвучен срок завершения строительства трубопровода. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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