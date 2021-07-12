Заявления Берлина о разрешениях на "Северный поток-2" оценили в Москве

Заявления Берлина о разрешениях на "Северный поток-2" оценили в Москве
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
К концу года газопровод должен быть достроен

Германия не отказывается от поддержки строительства "Северного потока-2", потому что изначально все просчитала и пришла к выводу, что не справится без российского газа еще долгие годы. Такое мнение высказал сенатор из комитета по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, Берлин занимает последовательную позицию по "Северному потоку-2", поскольку смотрит на проект как на объект экономического сотрудничества. Проблему создают американцы, которые пытаются выставить проект как проект политический.

"На самом деле они (– представители США – прим.ред.) тоже понимают, что это экономический проект, который создает сложности для продажи американского сжиженного газа в Европе",

– уверен сенатор. Несмотря на все сложности, он полагает, что строительство "Северного потока-2" бузет закончено в 2021 году, передает RT.

Ранее в министерстве экономики Германии заявили, что проект "Северный поток-2" прошел все согласования в ФРГ и получил все разрешительные документы "уже давно". 

По сообщению компании – оператора строительства Nord Stream 2 AG, газопровод сейчас построен на 98%, основная задача сейчас – запустить эксплуатацию. При этом в Киеве полагают, что не все потеряно: президент Украины Владимир Зеленский еще может найти аргументы, чтобы на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перетянуть Берлин на сторону противников российской трубы.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Российский рубль спасут китайцы?

Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1736 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей