Незалежная лишилась целых отраслей промышленности, а ее граждане не видят смысла оставаться на родине

Украина теряет целые отрасли промышленности из-за того, что киевский режим в угоду Западу последовательно разрывает экономические связи с Россией. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя свежую статью президента РФ Владимира Путина о взаимоотношениях между двумя странами.

По мнению эксперта, разрывая связи с Москвой, Киев, прежде всего, делает хуже самой Незалежной.

"Мы видим, что она лишается целых отраслей промышленности, в первую очередь, наукоемких, технологичных. Нет тех поставщиков, которые были раньше, нет рынков сбыта, никто на Западе уступать места на рынке не будут..." – сказал RT экономист.

Он отметил, что когда государство теряет такие производства, то тогда же полностью исчезает смысл получения соответствующего образования, поскольку одно следует за другим. По его словам, в настоящее время мы наблюдаем "последствия окончания этого процесса".

Также происходит и массовый отток граждан из соборной, т.к. в стране большая безработица, а людям необходимо обеспечить будущее своих детей.

"Много чего было уникального, закрываются предприятия... Это не просто плохая реализация замечательных идей, это выполнение указаний умышленно вели к деградации и уничтожению Украины", – подчеркнул Дудчак.

А после 2014 г. Незалежную еще превратили в горячую точку. И сделано это было исключительно для того, чтобы страна создавала проблемы России, считает политолог. Он выразил сожаление украинцам в связи с тем, что им "меняют сознание".

Напомним, Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая была обнародована сегодня на сайте Кремля, рассказал о потерях Украины после разрыва экономических связей с РФ.

Президент отметил, что наши страны десятилетиями развивались как единая экономическая система, а Украина после выхода из состава СССР получила в наследство "передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня". Однако сейчас гиганты советской индустрии в Незалежной "лежат на боку". В соборной происходит масштабная деградация экономики.