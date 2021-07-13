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Голубое топливо перестало бежать по трубам российской газовой магистрали "Северный поток". Причиной послужили плановые ремонтные работы, которые продлятся до 23 июля.
Проложенные по дну Балтийского моря трубы перестали прокачивать газ 13 июля с 7 часов утра по Москве, пишет РИА "Новости".
Отмечается, что проведение плановых ремонтных работ было согласовано со всеми заинтересованными сторонами.
Напомним, недавно Германия окончательно и на официальном уровне одобрила строительство трубопровода "Северный поток – 2".
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