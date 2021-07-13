Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов

Догнать и перегнать Америку по производству чего-либо не удалось, ни почившему в бозе СССР, ни современной России. Однако склонность к "догонялкам" не оставляет российских промышленников и по сей день. Правда, догонять на этот раз решено не ушедшие далеко вперед США, а все тот же застрявший во времени СССР.

Судя по последним планам Минпромторга по развитию авиационной промышленности, отечественный авиапром должен в несколько раз увеличить выпуск современных конкурентоспособных гражданских самолетов, доведя производство до советских уровней.

Больше самолетов, хороших и разных

Как сообщает "КоммерсантЪ", план создания "конкурентоспособной продукции" авиапрома, предусматривающий производство 735 новых гражданских самолетов, предполагается включить в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года.

По данным издания, Минпромторг подготовил программу вывода на рынок и поддержки продаж отечественных самолетов, стоимостью в 1,8 трлн руб. Проект предполагает выпуск к 2030 году более 700 гражданских воздушных машин, таких, как Ил-114, МС-21 и "Байкал" (ЛМС-901). Плюсом к этому должна пойти разработка пяти типов вертолетов. По расчетам Минпромторга, основную массу средств на реализацию проекта (почти 1,6 трлн руб.) должен предоставить ФНБ. Еще около 244 млрд руб. предположительно будет выделено из бюджета. Также в планах министерства фигурируют небезызвестные Sukhoi Superjet 100 и L-410.

В небо, или… в трубу?

Опрошенные "Утро.ру" эксперты расходятся во мнении относительно реализуемости и эффективности планов Минпромторга, хотя и не исключают, что какую-то часть денег, запрашиваемых ведомством Дениса Мантурова, получить от государства все-таки удастся.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, инициатива Минпромторга направлена не на создание условий для гонки за лидерство с другими государствами, а на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов. Это позволит стимулировать отечественную экономику, так как авиаперелеты станут для россиян доступнее.

"В условиях пандемии, закрытых границ и развития внутреннего туризма, возможность быстро попасть на курорт практически из любой точки страны – повысит качество жизни россиян, – пояснил Сигал. – Поэтому высока вероятность выделения средств из ФНБ, так как согласно бюджетному правилу, Фонд национального благосостояния служит источником финансирования инфраструктурных проектов. У России и сейчас имеются отличные современные разработки, которые позволят сделать авиапродукцию конкурентоспособной и востребованной".

Куда более сдержан в своих прогнозах руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Первым делом, он обращает внимание на то, что будут ли выделены эти средства из ФНБ – вопрос открытый, и решать его будет правительство. Насколько это поможет российскому авиастроению, зависит не столько от суммы, сколько от эффективности использования данных средств и дальнейшего экспорта самолетов, – полагает эксперт.

"Здесь кроется основная проблема – на мировом рынке все ниши давно заняты известными глобальными корпорациями, конкурировать с которыми весьма сложно как по качеству продукции, так и по ее стоимости, – пояснил "Утро.ру" Артем Деев. -

Что касается звания авиационной державы, то не стоит забывать, что в СССР делалась техника полностью на собственных комплектующих, тогда как современные российские самолеты содержат много иностранной начинки".

По его мнению, назвать такие самолеты полностью российскими нельзя, тогда как восстановление полного цикла производства такой сложной техники, как самолеты и вертолеты – это дело десятилетий, когда отрасль начинается с профильных ВУЗов, испытательных полигонов, лабораторий и т.п.

"План Минпромторга можно только приветствовать, – говорит Деев. – Но главное, чтобы не получилось так, как с последними моделями российских самолетов, которые (по планам правительства) уже давно должны были занять часть мирового рынка, но все еще дорабатываются".

Действительно, в современной России существует пример разработки и создания современного "конкурентоспособного" среднемагистрального авиалайнера Sukhoi Superjet 100, глядя на который, планы Минпромторга нельзя не подвергнуть сомнениям. Его история стала примером того, как за многократно превышенные бюджеты и нереально долгий период времени, был создан ничем не примечательный самолет, до сих пор не нашедший своего места ни на российском, ни на глобальном авиационном рынке.

На сегодняшний день нет ни каких гарантий, что этот "опыт" не будет перенесен и на все остальные "прорывные" программы по возвращению стране статуса "великой авиационной державы".