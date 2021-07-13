Польша положит свой газопровод поверх "Северного потока-2"

Польша положит свой газопровод поверх "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
До пересечения осталось около 30 км

Строители "Балтийского газопровода" из Норвегии в Польшу через Балтийское море увеличили скорость работ. В день они проходят до двух километров. Однако обогнать "Северный поток-2" они уже не успели. Польская труба ляжет поверх российской.

Длина морского участка "Балтийского газопровода" составляет 275 км. Укладку начали в конце июня. Сейчас пройдено уже около 80 км маршрута. Совсем скоро итальянским подрядчикам, строящим польский газопровод, придется преодолевать сложные участки. Через 30 км "Балтийский газопровод" должен будет пересечь действующий "Северный поток", а через 50 км – "Северный поток-2".

Российский трубоукладчик "Фортуна" прошла место будущего пересечения двух газопроводов как раз накануне. Теперь ей осталось уложить 25 км труб в датских водах, а затем еще 16,5 км в водах Германии. Ожидается, что к концу лета строительные работы будут завершены.

По данным Еadaily, операторы газопроводов Nord Stream 2 AG и Baltic Pipe уже согласовали все технические моменты пересечения труб.

Ранее стало известно, что из-за проволочек Копенгагена маршрут "Северного потока-2" пришлось менять: на датском участке он идет не параллельно первому "Северному потоку", а дважды пересекает его.

Источник: EADaily
Николай ВИКТОРОВ

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