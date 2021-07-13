На Украине объявили о сворачивании торговли с Россией

На Украине объявили о сворачивании торговли с Россией
Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежную больше привлекает европейский рынок

Товарооборот между российским и украинским государствами за минувшие шесть лет обрушился почти в шесть раз. Такие тенденции говорят о постепенном затухании торговых отношений между Москвой и Киевом. Соответствующими расчетами поделился украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Высокопоставленный украинец отметил, что за минувшие годы показатель взаимной торговли снизился с 37 миллиардов долларов до всего 7 миллиардов, пишет РИА "Новости".

В то же время незалежные в разы увеличили объемы торговли с европейскими государствами. За те же шесть лет соответствующие показатели подскочили в пять раз. По мнению Шмыгаля, подобного рода тенденции благотворно сказываются на украинском производителе. Мол, незалежные научились выпускать продукцию, которая соответствует высоким европейским требованиям, отмечает RT.

При этом премьер-министр заявил, что все происходящее в российско-украинских экономических отношениях вписывается в естественную переориентацию Незалежной на европейский рынок. Так что переживать из-за наложенного нашей страной запрета на ввоз ряда украинских товаров там не собираются.

Тем временем, незалежные явно не горят желанием отказываться от российского газа. Точнее, от возможности обогащаться за счет его транзита. Недавно местный президент Владимир Зеленский потребовал снабжать подконтрольное ему государство российским голубым топливом еще 15 лет. Киев очень нуждается в деньгах Москвы за транзит.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость191919
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Товар из России как и газ реверсом из Европы закупать будут?
гость191919
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Гость273217
"Мол, незалежные научились выпускать продукцию, которая соответствует высоким европейским требованиям" -- Это какую? На ум приходит только цибуля и кастрюли, дык тут они вообще впереди планеты всей. Наукоемкие производства - уничтожены, ТяжМаш - уничтожен, Судостроение - в коме, Авиастроение - при смерти, сельское хозяйства - земля распродается. Что производят укропы, соответствующее стандартам ЕС? Вонь на сайтах Российских СМИ?
Так цибулю в России покупают
игорь
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а почему бы вообще перестать торговать с фашистами красным капиталистам из россии?
Гость277804
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Гость273217
"Мол, незалежные научились выпускать продукцию, которая соответствует высоким европейским требованиям" -- Это какую? На ум приходит только цибуля и кастрюли, дык тут они вообще впереди планеты всей. Наукоемкие производства - уничтожены, ТяжМаш - уничтожен, Судостроение - в коме, Авиастроение - при смерти, сельское хозяйства - земля распродается. Что производят укропы, соответствующее стандартам ЕС? Вонь на сайтах Российских СМИ?
На Моторсич налажено производство тех самых кастрюль по евростандартам. НА МОТОРСИЧ, Карл!!!!!
Гость273217
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"Мол, незалежные научились выпускать продукцию, которая соответствует высоким европейским требованиям" -- Это какую? На ум приходит только цибуля и кастрюли, дык тут они вообще впереди планеты всей. Наукоемкие производства - уничтожены, ТяжМаш - уничтожен, Судостроение - в коме, Авиастроение - при смерти, сельское хозяйства - земля распродается. Что производят укропы, соответствующее стандартам ЕС? Вонь на сайтах Российских СМИ?
трепанатор черепов
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гы. с РФ товарооборот указан в деньгах. С ЕС в разах. Там лярды а раз это сколько в деньгах? Был лям стало шесть? Гениально! Как при СССР указывали хлеб в пудах что бы звучало страшнее.
гость
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Дык,смешно всё это клоунское----будут селюки торговать с гейропой----,а,хохлам,хоть и бандеровцам,то грустно.
Леха из МОсквы
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ВОт так и дурят со статистикой - ток вот взяты года 2013 и 2021. А если взять 20 и 21 то ток растет. Причем растет бизнес хохлоалигаторов из правительства.
Гость277014
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Да нам как то всё равно. Когда там вас все пошлют вход сюда будет уже дороже, а ваши товары тут будут дешевле.
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