Незалежную больше привлекает европейский рынок

Товарооборот между российским и украинским государствами за минувшие шесть лет обрушился почти в шесть раз. Такие тенденции говорят о постепенном затухании торговых отношений между Москвой и Киевом. Соответствующими расчетами поделился украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.



Высокопоставленный украинец отметил, что за минувшие годы показатель взаимной торговли снизился с 37 миллиардов долларов до всего 7 миллиардов, пишет РИА "Новости".

В то же время незалежные в разы увеличили объемы торговли с европейскими государствами. За те же шесть лет соответствующие показатели подскочили в пять раз. По мнению Шмыгаля, подобного рода тенденции благотворно сказываются на украинском производителе. Мол, незалежные научились выпускать продукцию, которая соответствует высоким европейским требованиям, отмечает RT.

При этом премьер-министр заявил, что все происходящее в российско-украинских экономических отношениях вписывается в естественную переориентацию Незалежной на европейский рынок. Так что переживать из-за наложенного нашей страной запрета на ввоз ряда украинских товаров там не собираются.

Тем временем, незалежные явно не горят желанием отказываться от российского газа. Точнее, от возможности обогащаться за счет его транзита. Недавно местный президент Владимир Зеленский потребовал снабжать подконтрольное ему государство российским голубым топливом еще 15 лет. Киев очень нуждается в деньгах Москвы за транзит.