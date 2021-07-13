В Германии признали экономическую зависимость Запада от России

В Германии признали экономическую зависимость Запада от России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очередные санкции могут сильно ударить по ЕС

Бесконечное размахивание санкционной дубиной перед носом России дорого обходится западным державам. Многие из них серьезно повязаны на российском сырье. Об этом мировому сообществу напомнили немецкие эксперты.

На данном этапе все возможные антироссийские санкции западные державы уже ввели. Точка максимума достигнута, новые рестрикции окажутся слишком болезненными для самих европейцев и американцев. Именно поэтому коллективный Запад может только бесконечно продлевать экономические ограничения: вводить новые – себе дороже.

По мнению экспертов немецкого издания Die Welt, Россия и Запад находятся во взаимной зависимости. С оглядкой на этот немаловажный факт Европа и США вводили санкции, которые действовали на узкие области. Именно поэтому ощутимые результаты они не принесли.

В то же время, наиболее отчаянные европейские политики с серьезными лицами говорят о необходимости прекратить закупки нефти и газа у нашей страны. Несложно представить, что такие действия приведут к тому, что рынок энергоресурсов перевернется с ног на голову. При этом европейские государства пострадают намного сильнее, чем сама Россия, подчеркивают зарубежные специалисты.

Ранее стало известно, что европейцы решили продлить антироссийские санкции. Рестрикции будут действовать вплоть до 31 января 2022 года.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Президент Зеленский
Пожаловаться Ответить
У параши тупые хохлы
Гость271803
Пожаловаться Ответить
" новые рестрикции окажутся слишком болезненными для самих европейцев и американцев" Особенно для американцев ! Давно так от души не смеялась.
Гость271803
Пожаловаться Ответить
xwv
Гость277014
Пожаловаться Ответить
Иванушка петух тебя в жёппу е66ут, и ты бандер орешь тут. Пока очко не порвали е6ло-ка своё завали.
Гость273217
Пожаловаться Ответить
Иванушка
апять наши РАШИ упа-РАШИ (<цензура>)
Обратись к паталогоанатому и нейрохирургам, пусть мозг тебе заменят на какой-нить от свиньи не так давно сдохшей от свинного сифилиса. Потом в стойло и звонко хрукать в унисон с собратьями по свинарнику
Иванушка
Пожаловаться Ответить
апять наши РАШИ упа-РАШИ (<цензура>)
1
новости партнеров

"Не надо лукавить": эксперты оценили статью Путина про Украину

Исторические факты поданы без искажений, признают специалисты

Россия решила догнать СССР… по производству самолетов

Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1738 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей