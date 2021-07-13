Очередные санкции могут сильно ударить по ЕС

Бесконечное размахивание санкционной дубиной перед носом России дорого обходится западным державам. Многие из них серьезно повязаны на российском сырье. Об этом мировому сообществу напомнили немецкие эксперты.



На данном этапе все возможные антироссийские санкции западные державы уже ввели. Точка максимума достигнута, новые рестрикции окажутся слишком болезненными для самих европейцев и американцев. Именно поэтому коллективный Запад может только бесконечно продлевать экономические ограничения: вводить новые – себе дороже.

По мнению экспертов немецкого издания Die Welt, Россия и Запад находятся во взаимной зависимости. С оглядкой на этот немаловажный факт Европа и США вводили санкции, которые действовали на узкие области. Именно поэтому ощутимые результаты они не принесли.

В то же время, наиболее отчаянные европейские политики с серьезными лицами говорят о необходимости прекратить закупки нефти и газа у нашей страны. Несложно представить, что такие действия приведут к тому, что рынок энергоресурсов перевернется с ног на голову. При этом европейские государства пострадают намного сильнее, чем сама Россия, подчеркивают зарубежные специалисты.

Ранее стало известно, что европейцы решили продлить антироссийские санкции. Рестрикции будут действовать вплоть до 31 января 2022 года.