Стоимость топлива растет вслед за мировыми котировками на нефть

Цена на бензин "Регуляр-92" (Аи-92) в России составила 56 тыс руб за тонну. Это новый исторический максимум. Накануне был установлен другой антирекорд – 12 июля топливо стоило 55 720 руб за тонну.

"Цена на бензин "Регуляр-92" составила 56 тыс руб за тонну (+0,46%)", – следует из информации сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Также повысилась цена на марку "Премиум-95" (Аи-95) – топливо стоит 59 189 руб (+0,14%) за тонну.

Эксперты полагают, что цены на бензин растут вслед за мировыми котировками на нефть. Кроме того на них оказывают давление неопределенность по сделке ОПЕК+ и высокий сезонный спрос на сырье, пишет издание URA.RU.

Еще в середине июня ряд аналитиков прогнозировали, что власти могут заморозить цены на бензин, который дорожает быстрее инфляции.

