Курс рубля
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В последние дни доллар рос по отношению к российскому деревянному. Однако такая тенденция сохранится не надолго. Эксперты полагают, что уже осенью отечественная валюта сможет отыграть свои позиции.
Так, экономист Артем Тузов указал в разговоре с "Праймом" на то, что отказавшийся от доллара ФНБ при поступлении доходов от нефти будет конвертировать валюту в другую, что окажет давление на "американца".
Сейчас цена нефти, растущая в последнее время, установилась на уровне 2019-го, когда доллар стоит 65 рублей. Учитывая мировую инфляцию, осенью речь будет идти о 70 рублей за доллар.
Похожее мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Григорий Жирнов "Ведомостям", отметив, что к концу года "американец" будет стоить 71 рубль. На это могут повлиять несколько факторов: недооцененность нашей валюты, хорошие для рубля нефтяные котировки, политика Банка России и снижение напряженности на международной арене, уточняет URA.RU.
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