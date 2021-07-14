Рубль укрепит свои позиции в скором времени

В последние дни доллар рос по отношению к российскому деревянному. Однако такая тенденция сохранится не надолго. Эксперты полагают, что уже осенью отечественная валюта сможет отыграть свои позиции.

Так, экономист Артем Тузов указал в разговоре с "Праймом" на то, что отказавшийся от доллара ФНБ при поступлении доходов от нефти будет конвертировать валюту в другую, что окажет давление на "американца".

Сейчас цена нефти, растущая в последнее время, установилась на уровне 2019-го, когда доллар стоит 65 рублей. Учитывая мировую инфляцию, осенью речь будет идти о 70 рублей за доллар.

Похожее мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Григорий Жирнов "Ведомостям", отметив, что к концу года "американец" будет стоить 71 рубль. На это могут повлиять несколько факторов: недооцененность нашей валюты, хорошие для рубля нефтяные котировки, политика Банка России и снижение напряженности на международной арене, уточняет URA.RU.