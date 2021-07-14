Российская нефть потеряет покупателей - Кудрин

Российская нефть потеряет покупателей - Кудрин
Алексей Кудрин. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Изменения в структуре производства и потребления энергии в мире негативно скажется на экономике РФ

России нужно срочно пересматривать структуру своей экономики, поскольку уже через 10 лет она лишится значительной доли дохода от продажи нефти и станет нести убытки из-за новых требований к уровню углеродного следа при производстве товаров. На это указал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, спрос на нефть в мире через 10 лет существенно сократится. Соответственно, упадет и цена на нее. Уже сейчас аналитики затрудняются сказать, сколько будет стоить черное золото через три – пять лет. Для России это существенный момент, поскольку от этого зависит наполняемость бюджета и реализация долгосрочных программ.

"Наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений",

– приводит "Прайм" мнение Кудрина. По оценке экономиста, пик потребления нефти и нефтепродуктов будет пройден до 2030 года.

В мире в целом меняется структура к источникам энергии – предпочтение отдается возобновляемым. Вдобавок уделяется все больше внимания принципу производству товаров – точнее, насколько большой урон это производство приносит окружающей среде.

По мнению Кудрина, в недалеком будущем все товары будут иметь маркировку с указанием величины углеродного следа. Так что Россию грядущие перемены затронут дважды: и как крупнейшего экспортера углеводородов, и как страну, которой необходимо менять подходы к производству хотя бы той продукции, которая идет на экспорт.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что в свете новых энергетических правил в ЕС России нужно заняться производством водорода, чтобы компенсировать убытки по другим статьям экспорта. Но делать это надо срочно, пока не обогнали конкуренты с Украины.

Источник: Прайм
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость275331
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еще один насралдамус с постной мордой лица
Гость274455
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Либералы России такие умные-до ужаса. Сами столько шарятся в правительственых рядах,а на выходе ноль без палочки. .Кудрин на каких только постах не был, а что сделал хорошего. На мой взгляд -только вред от него, как и от Чубайса.
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