Энергетическая политика ФРГ не зависит от политических амбиций партнеров

Немецкие налогоплательщики не собираются спонсировать украинцев. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Ни о каких компенсациях Украине за возможную потерю доходов после запуска газопровода "Северный поток-2" не может быть и речи, подчеркнул парламентарий.

"Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз",

– приводят "Известия" слова Эрнста.

О том, что Украине должны компенсировать ущерб из-за "СП-2", в Киеве заговорили, когда стало совершенно ясно, что газопровод скоро будет построен. Сначала там хотели потребовать денег от Москвы, а в качестве гаранта пригласить Берлин. Но даже глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба усомнился в том, что дело выгорит.

Поэтому денег требовать решили от Германии как главного защитника проекта на Западе. Эту идею поддержали в США, поэтому украинские руководители уверились, что дело в шляпе. Отправляясь на переговоры в ФРГ, президент Украины Владимир Зеленский сыпал бравурными заявлениями.

Однако канцлер Ангела Меркель осадила молодого коллегу. Во-первых, указала, что "Северный поток-2" – не тот вопрос, который может решаться в "нормандском формате" и вообще газопровод не связан с урегулированием в Донбассе. Во-вторых, подтвердила, что Берлин выступает за сохранение украинского транзита и после запуска "СП2", вот только не пояснила, на какой срок и в каком объеме.

О том, что РФ готова и дальше транспортировать сырье через Украину, в Москве говорили и ранее. Но подчеркивали, что новый контракт на поставки после 2024 года будет заключен исходя их коммерческих соображений: будут выгодные тарифы – будет транзит, нет – извините.