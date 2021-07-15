В Германии разбили надежду Украины на компенсацию за "Северный поток-2"

В Германии разбили надежду Украины на компенсацию за "Северный поток-2"
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Энергетическая политика ФРГ не зависит от политических амбиций партнеров

Немецкие налогоплательщики не собираются спонсировать украинцев. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Ни о каких компенсациях Украине за возможную потерю доходов после запуска газопровода "Северный поток-2" не может быть и речи, подчеркнул парламентарий.

"Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз",

– приводят "Известия" слова Эрнста.

О том, что Украине должны компенсировать ущерб из-за "СП-2", в Киеве заговорили, когда стало совершенно ясно, что газопровод скоро будет построен. Сначала там хотели потребовать денег от Москвы, а в качестве гаранта пригласить Берлин. Но даже глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба усомнился в том, что дело выгорит.

Поэтому денег требовать решили от Германии как главного защитника проекта на Западе. Эту идею поддержали в США, поэтому украинские руководители уверились, что дело в шляпе. Отправляясь на переговоры в ФРГ, президент Украины Владимир Зеленский сыпал бравурными заявлениями.

Однако канцлер Ангела Меркель осадила молодого коллегу. Во-первых, указала, что "Северный поток-2" – не тот вопрос, который может решаться в "нормандском формате" и вообще газопровод не связан с урегулированием в Донбассе.  Во-вторых, подтвердила, что Берлин выступает за сохранение украинского транзита и после запуска "СП2", вот только не пояснила, на какой срок и в каком объеме.

О том, что РФ готова и дальше транспортировать сырье через Украину, в Москве говорили и ранее. Но подчеркивали, что новый контракт на поставки после 2024 года будет заключен исходя их коммерческих соображений: будут выгодные тарифы – будет транзит, нет – извините.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость272718
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С такими потугами они ещё собираются в ЕС вступать? Ещё немного и все цивилизованные страны будут от них шарахаться как от огня. А когда уйдёт поддержка хохлов пиндосами, просто выкинут как грязную, старую, вонючую использованную половую тряпку. Отстировать и приводить в порядок уже себе дороже.
Гость278308
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Щас этого Эрнста быстро на Миротворец занесут. Украина уже к Китаю от безысходности полезла. Уже забыла, что сама кинула Китай с Мотор Сичем: "ашотакого?"
Гость 284096
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Мечта шароварников, всю жизнь жить на компенсации и дотации, в очередной раз разбилась. Проволоку на столбики натянуть опять не получится. Надо сильнее жалится и еще ниже кланяться, и быть может еще через 8 лет осилите, если конечно опять революцию не удумаете, тогда 16 лет придётся ждать.
гость
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Хохлы прямо физически ощутили как в них входит огромный орган волшебной чудо птицы "Обломинго" выращеной в Германии.
Klp
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Помните Кису из 12 стульев?:"Деньги давай, деньги давай! - Альпийское нищенство, святое дело..."
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