В России раскрыли контрабанду нефти на Украину на 2 миллиарда рублей

В России раскрыли контрабанду нефти на Украину на 2 миллиарда рублей
Фото: Gazprom/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
В Незалежную незаконно переправили 80 тысяч тонн нефти

Российская таможня выяснила, что на Украину незаконно попала отечественная нефть. Объем вывезенного черного золота оценивается в два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС страны.

Предполагается, что капитан танкера Altai заправился топливом в Новороссийске и должен был поехать в порт Аугуста в Италии. Однако, покинув территорию нашей страны, судно прибыло в Одессу, где и оставило 80 тысяч тонн черного золота, уточняет URA.RU.

Выяснилось, что капитану дали задание в компании-оператора из Британии – перевести топливо в Незалежную, но в документах не указывать настоящую точку назначения. 

Теперь таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды. 

С 2018-го из России нельзя отправлять в Украину сырую нефть. Такой запрет стал ответом на недружественные действия Киева. За незаконное перемещение стратегически важных ресурсов может грозить тюремный срок до 7 лет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость276124
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Гость273330
ничё личного, это бизнес
ЭТО ВОРОВСТВО!
Гость276124
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На Украину, в Украину говорят бандерофашисты.
Гость276809
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всего 7 лет, за 2 миллиарда, да за миллиард купит Верховый суд и получит год условно
А вотесли его судить как Британского шпиона нанесшего огромный вред государству, то в связис отменой смертой казни, пожизненно, без права на пересмотр.
Гость272718
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И как обычно - хохлы не пользуются ресурсами агрессора. Они эту нефть у англичан закупили. Просто по сути хохлы кормят сейчас ЕС и Британию, вместо выгоды для собственного народа. Раньше наворованное в большей части курсировало между карманами украинских олигархов. Теперь наворованное тупо утекает западным компаниям и странам. Поздравляю вас граждане незалежной...... Это верх глупости и идиотизма....
Гость273330
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ничё личного, это бизнес
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