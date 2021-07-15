Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Российская таможня выяснила, что на Украину незаконно попала отечественная нефть. Объем вывезенного черного золота оценивается в два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС страны.
Предполагается, что капитан танкера Altai заправился топливом в Новороссийске и должен был поехать в порт Аугуста в Италии. Однако, покинув территорию нашей страны, судно прибыло в Одессу, где и оставило 80 тысяч тонн черного золота, уточняет URA.RU.
Выяснилось, что капитану дали задание в компании-оператора из Британии – перевести топливо в Незалежную, но в документах не указывать настоящую точку назначения.
Теперь таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды.
С 2018-го из России нельзя отправлять в Украину сырую нефть. Такой запрет стал ответом на недружественные действия Киева. За незаконное перемещение стратегически важных ресурсов может грозить тюремный срок до 7 лет.
На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран
Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав
А вотесли его судить как Британского шпиона нанесшего огромный вред государству, то в связис отменой смертой казни, пожизненно, без права на пересмотр.