В Незалежную незаконно переправили 80 тысяч тонн нефти

Российская таможня выяснила, что на Украину незаконно попала отечественная нефть. Объем вывезенного черного золота оценивается в два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС страны.

Предполагается, что капитан танкера Altai заправился топливом в Новороссийске и должен был поехать в порт Аугуста в Италии. Однако, покинув территорию нашей страны, судно прибыло в Одессу, где и оставило 80 тысяч тонн черного золота, уточняет URA.RU.

Выяснилось, что капитану дали задание в компании-оператора из Британии – перевести топливо в Незалежную, но в документах не указывать настоящую точку назначения.

Теперь таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды.

С 2018-го из России нельзя отправлять в Украину сырую нефть. Такой запрет стал ответом на недружественные действия Киева. За незаконное перемещение стратегически важных ресурсов может грозить тюремный срок до 7 лет.