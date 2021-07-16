Решение европейцев "максимально неприятно" для российской компании

Суд ЕС отказал Германии в апелляции заполнить газопровод Opal топливом на 100%. При этом кроме "Газпрома" поставлять газ по этой трубе – продолжению "Северного потока – 1" – никто не может. Однако эксперты считают, что ничего хорошего российскую компанию не ждет.

Мария Белова из Vygon Consulting объяснила "Коммерсанту", сейчас "СП" загружен на 110%, но когда по Opal нельзя будет качать весь возможный объем газа, то маршрут будет заполнен на 70-75%. Эксперт считает, что Запад таким образом пытается заставить компанию нарастить поставки голубого топлива через Незалежную.

По мнению Сергею Капитонова из Центра энергетики "Сколково", "Газпром" хочет избежать такого сценария и сделает все возможное, чтобы поскорее запустить "Северный поток – 2".

Партнер консалтинговой компании QUORUS GmbH Евгений Жилин же обратил внимание на то, что решение ЕС создало юридический прецедент. Оно может быть использовано в будущем.

Ранее на Украине уже высказывали мнение, что России нужно разрешить заполнить "Северный поток – 2" голубым топливом также только на 50%, как и Opal.