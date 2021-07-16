Отказ суда ЕС Германии по Opal предвещает "Газпрому" проблемы

Отказ суда ЕС Германии по Opal предвещает "Газпрому" проблемы
Фото: Stefan Sauer/ ZB/ www.globallookpress.com
Решение европейцев "максимально неприятно" для российской компании

Суд ЕС отказал Германии в апелляции заполнить газопровод Opal топливом на 100%. При этом кроме "Газпрома" поставлять газ по этой трубе – продолжению "Северного потока – 1" – никто не может. Однако эксперты считают, что ничего хорошего российскую компанию не ждет.

Мария Белова из Vygon Consulting объяснила "Коммерсанту", сейчас "СП" загружен на 110%, но когда по Opal нельзя будет качать весь возможный объем газа, то маршрут будет заполнен на 70-75%. Эксперт считает, что Запад таким образом пытается заставить компанию нарастить поставки голубого топлива через Незалежную. 

По мнению Сергею Капитонова из Центра энергетики "Сколково", "Газпром" хочет избежать такого сценария и сделает все возможное, чтобы поскорее запустить "Северный поток – 2". 

Партнер консалтинговой компании QUORUS GmbH Евгений Жилин же обратил внимание на то, что решение ЕС создало юридический прецедент. Оно может быть использовано в будущем. 

Ранее на Украине уже высказывали мнение, что России нужно разрешить заполнить "Северный поток – 2" голубым топливом также только на 50%, как и Opal.

Источник: "КоммерсантЪ" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость272718
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Газпром не отвечает за OPAL насколько я понимаю. Соответственно вопросы неустоек, если газпрому будет не выгодно гнать через Украину и соответственно поставлять меньше газа в ЕС, его мало волнуют. Пусть задумаются потом о безопасности ЕС в энергетике. Также заставить ЕС установить контроль объёмов газа на входе и выходе в украинскую трубу. Пусть посмотрят на воровство своими глазами и сделают выводы. Уже как-то делали, хохлы взвыли тогда помню.
Гость279202
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Сидите без газа, на долго вас хватит? Бандеры может вам напердюкают за 100500 млр $
Гость276124
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Качать газ до границе с Украиной, а дальше пусть Меркель платит Украине. А так нас разденут.
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