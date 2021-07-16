Местные зоозащитники не обнаружили угрозы для жизни мушловок и летучих мышей

Варшава решила экологическую проблему, связанную с укладкой трубы газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который позволит Республике отказаться от российского голубого топлива. Об этом сегодня сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает агентство "Прайм".

"На территории Дании проблемы окружающей среды, связанные с местами проживания мышей и летучих мышей, коллеги из Energinet (датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия), правительства Дании, администрации Дании, разрешили", – заявил Наимский.

По его словам, стороны заключили соответствующее соглашение и работы, остановленные какое-то время назад в Балтийском море, уже возобновились. Экологии здесь ничто не угрожает, подчеркнул поляк.



Сейчас на Балтике работают два судна, которые укладывают топливную магистраль на морском участке. По дну акватории уже проложили около 100 км Baltic Pipe из примерно 295 км общей длины трубопровода.

"Так что можно сказать, что все идет в соответствии с планом", – резюмировал представитель кабмина Польши.

Варшава надеется запустить проект в октябре 2022 года.

Напомним, в начале нынешнего июня стало известно, что Energinet отозвал свое разрешение на строительство Baltic Pipe в водах Королевства из-за недостаточной изученности вопроса защиты прав дикой природы во время укладки труб. Датские экологи выразили беспокойство судьбой мушловок, лесных мышовок и летучих мышей.

В свою очередь, госсекретарь канцелярии польского президента Анджей Дера назвал неслучайным совпадением отзыв Energinet и информацию Москвы о завершении строительства первой ветки "Северного потока-2". Он увидел в этом решении Копенгагена происки России.

Также в июле сообщалось, что польско-норвежская труба Baltic Pipe в водах Балтики в определенном месте ляжет поверху российско-немецкого "СП-2".

