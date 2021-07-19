Судно достроит часть газопровода в немецких водах

В скором времени "Академик Черский" приступит к укладке 2,6-километрового участка "Северного потока-2" в немецкой зоне.

"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями",

– уточнили в Nord Stream 2 AG.

В ночь с 18 на 19 июля судно покинуло воды Дании, где до этого простаивало 1,5 месяца, и уже находится в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее был озвучен срок завершения строительства "Северного потока-2".



