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В скором времени "Академик Черский" приступит к укладке 2,6-километрового участка "Северного потока-2" в немецкой зоне.
"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями",
– уточнили в Nord Stream 2 AG.
В ночь с 18 на 19 июля судно покинуло воды Дании, где до этого простаивало 1,5 месяца, и уже находится в исключительной экономической зоне Германии.
Ранее был озвучен срок завершения строительства "Северного потока-2".
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