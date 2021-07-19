Пенсии под угрозой: к старости многие окажутся на положении нищих

Пенсии под угрозой: к старости многие окажутся на положении нищих
Фото: Movementway/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Рост инфляции, не прекращающийся в России на протяжении последних месяцев, похоже, повлек за собой необратимые изменения в жизни значительной части россиян

Под угрозой оказались будущие пенсионеры, чьи накопления на старость стремительно девальвируются.

Усыхание накоплений

По данным Внешэкономбанка (ВЭБ) , под управлением которого находятся накопления 38 миллионов россиян, доверивших свою будущую пенсию государственному пенсионному фонду (т.н. молчунов), инвестирование этих средств, в первом полугодии 2021 года, оказалось убыточным. То есть пенсионные накопления граждан не возросли, благодаря их инвестированию в те или иные финансовые инструменты, а сократились. 

За это время ВЭБ смог обеспечить для будущих пенсионеров доходность по их накоплениям (по расширенному инвестиционному портфелю) – 4,11% годовых. При этом, по данным Росстата, инфляция на конец июня составила 6,5%. В предыдущем квартале ВЭБ обеспечил будущим пенсионерам минимальную за 6 лет доходность в 3% годовых при инфляции 5,8%. Это означает, что за это время накопления "похудели" на  2,8%.

Индексация не поможет?

По мнению частного инвестора и основателя "Школы Практического Инвестирования" Федора Сидорова, происходящее означает, что индексация пенсий, а также возможности инвестирования и дополнительных дивидендов могут не принести ожидаемой прибыли в будущем. Как не гарантируют и высоких пенсионных накоплений для людей трудоспособного возраста в будущем.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Это грозит тем, что в дальнейшем на государственные пенсии или возможности софинансирования не стоит рассчитывать, – пояснил Федор Сидоров "Утру.ру". – Уже неоднократно раздавались заявления о необходимости реформирования пенсионной системы страны, так как она не дает достойной пенсии тем, кто по возрасту уже не может работать".

Кто накопит на пенсию?

По мнению Сидорова, все более актуальным становится сегодня вопрос личных накоплений и самостоятельного инвестирования в будущую пенсию. "Вероятнее всего, что Россия, как и многие другие государства, придет к тому, что размер государственной пенсии будет гарантировать минимальный прожиточный минимум, – пояснил эксперт. – А рассчитывать на достойную старость смогут те, кто на протяжении всей трудовой деятельности целенаправленно делал специальные накопления".

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Чтобы не оказаться один на один с нищетой, по словам эксперта, необходимо учитывать размер текущей инфляции, в будущем росте которой нет ни каких сомнений.

"А государство вряд ли сможет компенсировать "проседание" пенсионных доходов населения. Нужно заботиться о своей будущей пенсии самостоятельно и как можно раньше", – резюмирует Федор Сидоров. 

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Гость279567
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Гость280317
Счас Игорек появится с своей мантрой про пенсию.
Когда доживешь и <цензура> посoceшь вместо пенсии, первый здесь заверещишь.
Гость279897
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Игорь! Твой звездный час, жги!
Гость280317
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Счас Игорек появится с своей мантрой про пенсию.
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