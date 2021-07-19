Старый Свет столкнется с дефицитом как трубопроводного топлива, так и СПГ

"Северный поток-2" неизбежно станет спасительной альтернативой для европейцев на фоне сокращения добычи сжиженного газа в регионе и дефицита голубого топлива на рынке Старого Света. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец порталу Baltnews.

По его мнению, на окончательное решение в пользу нашей трубы жителей континента подвигнет стоимость российского сырья.



"Когда встанет вопрос о наполнении газовых хранилищ на ближайшую зиму и о том, откуда опять Европе брать газ – и не по 400$, а по 250, например, то тогда и встанет вопрос о запуске "Северного потока–2", – пояснил экономист.

У европейцев высокая потребность в голубом топливе, между тем производители СПГ, в том числе и "Газпром", не смогут по разным причинам удовлетворить поставки сверхконтрактных обязательств. Сам российский монополист сейчас готовит благоприятную почву для того, чтобы запустить "СП–2", считает эксперт.

По его данным, в Европе крайне мало СПГ, а все свободные объемы мощностей на рынке поглощают страны юго-восточной Азии. Производители сжиженного сырья продадут его в два раза дороже именно покупателям в этот регион, т.к. никто незагруженных емкостей не держит.

"Это огромные убытки для тех, кто владеет мощностями по добыче, переработке и транспортировке газа", – подчеркнул Зубец.

Что касается добычи газа на континенте, то его залежи почти исчерпаны в Норвегии, и отчасти – в Дании. В свою очередь, Нидерланды закрывают производство газа на месторождении Гронинген. Дело в том, что производители там столкнулись с проблемой землетрясений - они "изымают газ из-под земли, земля просаживается", объяснил экономист.

Кроме того, в Европе не хватает труб для укладки собственных газопроводов, поэтому и нужно вводить в строй нашу балтийскую магистраль. А обещания бывшей администрации Белого дома под руководством экс-президента Дональда Трампа обеспечить Старый Свет сланцевым сырьем тоже останутся невыполнимы из-за того, что действующая власть в лице Джо Байдена делает ставку на зеленую энергетику.

Европейцам уже сейчас необходимо делать запасы на зиму. Это делается в летний период, которого уже осталось мало. Вот тут российский монополист и предложит потенциальным покупателям – пользуйтесь нашей новой трубой.

"В этих условиях недостатка газа, Европа, скорее всего, пойдет на какие-то встречные шаги и "Газпрому" и будет проще торговаться за судьбу "Северного потока–2", чем сейчас", – констатировал Зубец.

Ранее глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что запуск российско-немецкого газового проекта станет победой России и лично президента страны Владимира Путина не только над Украиной, но и над США.

