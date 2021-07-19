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Российский лидер Владимир Путин объявил, что в нашем государстве осталось
достаточно много нерешенных вопросов. Так, главной проблемой современной России
главнокомандующий, в частности, считает финансовую незащищенность некоторых
категорий граждан.
Перечисляя основные проблемы российского государства, Владимир Владимирович указал на высокий уровень бедности, а также низкие доходы большого количества семей, пишет РИА "Новости".
Кроме того, Путин считает очень важной проблемой низкое качество первичного звена медицинской системы, а также высокий уровень износа школьных зданий, передает издание URA.RU.
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