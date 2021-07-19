Путин перечислил самые важные проблемы России

У страны достаточно трудностей, с которыми предстоит бороться

Российский лидер Владимир Путин объявил, что в нашем государстве осталось достаточно много нерешенных вопросов. Так, главной проблемой современной России главнокомандующий, в частности, считает финансовую незащищенность некоторых категорий граждан.

Перечисляя основные проблемы российского государства, Владимир Владимирович указал на высокий уровень бедности, а также низкие доходы большого количества семей, пишет РИА "Новости".

Кроме того, Путин считает очень важной проблемой низкое качество первичного звена медицинской системы, а также высокий уровень износа школьных зданий, передает издание URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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ГостьСС
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Бедность и нищета теперь называются финансовой незащищенностью. Нищая медицина, развал социальной системы-это верхушка айсберга. Но "о драконах ни слова".
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