Для решения спора между сторонами в форме консультаций отводится 60 дней

Еврокомиссия начала спор во Всемирной торговой организации с Россией из-за закупок, передает РИА "Новости со ссылкой на релиз ЕК.

"Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским госпредприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", – говорится в документе.

Запрос на консультации является первым шагом в процессе разрешения спора в ВТО. Обычно на них отводится 60 дней.

Если консультации окажутся безрезультатными, тогда заявитель может попросить организацию сформировать арбитражную комиссию, которая будет рассматривать суть разногласий сторон.



Между тем, в Минэкономразвития сообщили о готовности убедить Брюссель, что правила государственных закупок вовсе не противоречат нормам ВТО.