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Еврокомиссия начала спор во Всемирной торговой организации с Россией из-за закупок, передает РИА "Новости со ссылкой на релиз ЕК.
"Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским госпредприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", – говорится в документе.
Запрос на консультации является первым шагом в процессе разрешения спора в ВТО. Обычно на них отводится 60 дней.
Если консультации окажутся безрезультатными, тогда заявитель может попросить организацию сформировать арбитражную комиссию, которая будет рассматривать суть разногласий сторон.
Между тем, в Минэкономразвития сообщили о готовности убедить Брюссель, что правила государственных закупок вовсе не противоречат нормам ВТО.
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