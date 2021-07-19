ЕС пожаловался в ВТО на Россию из-за "дискриминации" иностранных поставщиков

ЕС пожаловался в ВТО на Россию из-за "дискриминации" иностранных поставщиков
Фото: Daniel Kalker/ dpa/ www.globallookpress.com
Для решения спора между сторонами в форме консультаций отводится 60 дней

Еврокомиссия начала спор во Всемирной торговой организации с Россией из-за закупок, передает РИА "Новости со ссылкой на релиз ЕК.

"Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским госпредприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях", – говорится в документе.

Запрос на консультации является первым шагом в процессе разрешения спора в ВТО. Обычно на них отводится 60 дней.

Если консультации окажутся безрезультатными, тогда заявитель может попросить организацию сформировать арбитражную комиссию, которая будет рассматривать суть разногласий сторон.

Между тем, в Минэкономразвития сообщили о готовности убедить Брюссель, что правила государственных закупок вовсе не противоречат нормам ВТО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость280082
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ЕС поставщики cocитe huy это дешево и сердито, как раз для вас! Можете у бандеры, эти neдиkи будут рады.
Гость279883
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Какая же shлюха этот ЕС!!! Как против России санкции, так это всегда пожалуйста. Как ЕСу яйца прищемили, так вони и визгов на всю галактику! Sучьи племена.
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