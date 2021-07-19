Свои наработки члены партии уже озвучили правительству

В последнее время в нашей стране фиксируется серьезный рост цен на продовольствие. За данной ситуацией с тревогой наблюдают политические деятели. Так, единороссы уже выступили с инициативой немедленно принять меры для снижения стоимости ряда жизненно важных продуктов питания. Как подчеркнул зампред Госдумы Алексей Гордеев, экономические причины не могут быть обоснованием для бесконтрольного повышения цен.



Представители "Единой России" обратились к кабинету министров. Парламентарии считают, что крупные торговые организации должны в кратчайшие сроки заключить контракты с производителями продовольствия. В таких соглашениях необходимо прописать минимизацию наценок на социально значимые продукты. Как подчеркнул Гордеев, в первую очередь, речь идет об овощах.

Высокопоставленный единоросс считает, что местным властям нужно дать возможность мониторить исполнение таких соглашений. Фрукты и овощи должны поставляться в регионы, минуя посредников.

Представители данной политической силы также занимаются разработкой дополнительных мер по снижению цен на социально важные продукты. В частности, речь идет о борщевом наборе – картошке, морковке, луке, свекле и капусте. Данные продукты всегда должны быть доступны по минимальным ценам.

Ранее стало известно, что за минувшие месяцы этого года цены на морковку подскочили на 150%. Также подорожала курица, гречневая крупа, капуста и яблоки.