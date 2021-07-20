Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Исключить это тревожное и печальное событие не помогла государственная поддержка хлебопекарной отрасли, на которую возлагали большие надежды российские власти. Попытки удержать цены на этот продукт командно-административными методами оказались неудачными, как и в отношении других базовых продуктов.

Хлеб всему голова

Как сообщил в понедельник "КоммерсантЪ", российские хлебозаводы предупредили представителей ритейла о повышении цен на 7–12% с августа. Причиной, по их мнению, станет рост стоимости сырья и упаковки. Так, по данным "Коммерсанта", маргарин уже подорожал на 38%, сахар – на 9%, а упаковочный материал – на 26%. Расценки для производителей хлеба повысили также производители подсолнечного масла, компенсируя выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен.

Как пояснил изданию президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, при том, что сам хлеб – всего на 1 руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Примечательно, что в самом Минсельхозе, предпосылок для роста цен не видят. Напротив, вместо этого они продолжают утверждать об обратном, то есть не об удорожании, а о удешевлении продуктов.

Подорожает или нет?

Опрошенные "Утром.ру" эксперты не смогли однозначно ответить на этот вопрос, поддержав по сути позицию Минсельхоза.

"Коммерсант" в своей статье дает довольно обширное объяснение происходящему, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Причина роста стоимости хлеба – в увеличении цен на сырье (зерно, сахар, масло), а также в росте стоимости упаковки и затратах на персонал (из-за отсутствия мигрантов, уехавших на родину во время пандемии, приходится нанимать на работу россиян, для которых зарплаты необходимо увеличивать)".

По мнению эксперта, получается, что производители сейчас компенсируют падение доходов, которое произошло во втором полугодии 2020 года.

По его словам, тенденции к росту стоимости продуктов по всем направлениям очевидны. Но хлеб – это главный продукт питания в нашей стране, на рост цен на хлеб граждане всегда реагируют одинаково – негативно. По этому, он считает, что решение проблемы может иметь только командно-административный характер.

"Правительство об этом знает и наверняка предпримет какие-то меры, чтобы не допустить роста стоимости хлебобулочных изделий, – говорит Деев. – Это может быть фиксация максимального уровня цен, компенсации для производителей (хотя такие субсидии и предусмотрены, но не компенсируют полностью потери хлебопеков). Стоит рассчитывать, что инструменты, которое использует государство, отрегулирует цены, и потребители не столкнутся с увеличением ценников на основной базовый товар продуктовой корзины".

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что на данный момент не имеется существенных предпосылок для такого масштабного роста стоимости хлеба.

"За год отпускные цены выросли на 4,6 и 5,9% для пшеничной и ржано-пшеничной муки, соответственно, – пояснил он "Утру.ру". – Даже в зимний период, когда нет свежего поступления зерновых, не наблюдалось массового увеличения цен в магазинах. Сейчас ожидается новый урожай, значит стоимость сырья снизится и производителям не нужно будет идти на повышение цен на готовую продукцию".

По его словам, стабилизации стоимости хлеба способствовали ограничение экспорта зерна и государственная поддержка АПК. В частности, освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%. Такие субсидии очень востребованы у производителей. Взамен, компании обязуются не повышать цены на свою продукцию.

Почему попытки сдержать рост цен бесполезны?

Между тем, надежды на то, что договоренности между государством и производителями помогут сдержать рост цен на хлеб и другие продукты, скорее всего, бесполезны. Причины тому лежат далеко за границами возможностей, как производителей, так и самих государств.

Главным драйвером удорожания различных товаров по всему миру остается масштабная инфляция в США.

"Пренебрежение инфляцией в США держит глобальную экономику на бомбе замедленного действия. Последствия могут быть разрушительными, особенно для самых уязвимых слоев общества", – заявил некоторое время назад главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау.

Нескончаемые денежные вливания, которые власти развитых стран обрушили на свои экономики во время пандемии, финансовая система просто не сможет абсорбировать. Мировая экономика не в состоянии расти такими темпами, чтобы абсорбировать все это денежное предложение. Технологий, которые могли бы сейчас так поднять уровень спроса, потребления или производительность труда, чтобы переварить свеженапечатанные триллионы долларов, превратить их в добавленную стоимость, просто не существует. А это значит, что процесс удорожания любых товаров по всему миру будет продолжаться и дальше, вне зависимости от действий правительств тех или иных стран.