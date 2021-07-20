Стало известно о возможных санкциях со стороны Германии за "Северный поток – 2"

Стало известно о возможных санкциях со стороны Германии за "Северный поток – 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Немцы нашли общий язык с американцами

Тема строительства российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не сходит с первых страниц зарубежных изданий. Газопровод практически достроен, однако его еще нужно ввести в эксплуатацию. При этом даже на запущенный трубопровод можно давить санкциями. По некоторым данным, этим и собираются заняться Берлин вместе с Вашингтоном.

Как удалось выяснить журналистам американского издания Bloomberg, Соединенные Штаты Америки и Германия уже практически достигли соглашения по вопросам нашей газовой магистрали. Американцам почти удалось продавить свое видение ситуации. Они заручились поддержкой Берлина в вопросе возможного введения санкционных ограничений в отношении нашего проекта.

На данном этапе немецкая сторона не против согласиться на то, чтобы предусмотреть введение рестрикций в отношении нашей страны, если "Северный поток – 2" будет использоваться как инструмент давления на украинское государство.

"Стороны примут ответные меры, если Россия попытается использовать энергоресурсы как оружие против Украины", – гласит черновой вариант соглашения (по информации Bloomberg).

Обсуждаемые санкционные ограничения могут коснуться поставок энергоносителей из нашей страны в Европейский союз.

Ранее немецкий депутат Вольдемар Гердт объявил, что американцы пытаются заставить Германию закупать у них сжиженный газ. Этот вопрос США включили в "торги" по "Северному потоку – 2".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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