В действующей хартии организации предусмотрены некоторые ограничения при торговле иностранными товарами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал туманными перспективы иска Евросоюза против России во Всемирную торговую организацию из-за экономических преимуществ отечественных производителей перед иностранными на госзакупках. Об этом российский бизнес-омбудсмен поведал РИА "Новости".

Напомним, накануне стало известно, что Еврокомиссия от имени ЕС запросила консультации с РФ в рамках ВТО по поводу ряда мер Москвы, которые, как считают в Брюсселе, дискриминируют европейские компании, ограничивая или даже запрещая им продавать свои товары и услуги нашим госпредприятиям и иным организациям "посредством закупок в коммерческих целях".

По мнению Титова, выиграть у ЕС мало шансов, поскольку изначально в договоре между Россией и ВТО присутствовал пункт, подразумевающий подобные ограничения для иностранных товаров. Более того, такие меры вообще предполагает "действующая хартия" организации.

"Нельзя лишь ограждать импорт товаров, которые закупают обычные, негосударственные заказчики. Поэтому перспективы у иска Евросоюза туманные", – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что Россия придерживается таможенного тарифа Менделеева, который предусматривает поддержку отечественной промышленности и снятие ограничений на импорт при отсутствии внутренних альтернатив.

Между тем, протекционизмом занимается не только Москва, подчеркнул Титов. Например, Евросоюз одобрил углеродный налог. Импортеры будут вынуждены его оплачивать за ввоз продукции, при производстве которой в атмосферу выделяются вредные вещества.

Также Россия имеет ограничения из-за разного рода санкций, добавил эксперт.

