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Американский сенатор Тед Круз оценил возможную договоренность между Вашингтоном и Берлином по вопросам, касающихся "Северного потока-2".
По словам республиканца, если информация, которая появилась в СМИ ранее, верна, то эту сделку можно считать катастрофой для США и геополитической победой России.
Круз также обвинил Джо Байдена в нарушении американских законов и "полной сдаче Путину", уточняет URA.ru.
Накануне в СМИ появилась информация, что Германия и США уже сегодня, 21 июля, объявят о договоренности по "Северному потоку – 2", пишет РИА ФАН.
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