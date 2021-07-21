Байдена обвинили в "полной сдаче Путину"

Американский сенатор Тед Круз оценил возможную договоренность между Вашингтоном и Берлином по вопросам, касающихся "Северного потока-2".

По словам республиканца, если информация, которая появилась в СМИ ранее, верна, то эту сделку можно считать катастрофой для США и геополитической победой России.

Круз также обвинил Джо Байдена в нарушении американских законов и "полной сдаче Путину", уточняет URA.ru.

Накануне в СМИ появилась информация, что Германия и США уже сегодня, 21 июля, объявят о договоренности по "Северному потоку – 2", пишет РИА ФАН.