До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра

Строители проекта Baltic Pipe начали укладывать магистраль по дну Балтийского моря в сторону Польши – трубоукладчик Castorone итальянской компании Saipem встал на трассу нового газопровода к югу от датского острова Борнхольм. Об этом сообщает агентство EADaily.

По данным издания, польский Baltic Pipe пересечет российские трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" до конца июля.

Отмечается, что Castorone менее чем за месяц уложил 100-километровый отрезок в сторону датских островов, а сейчас начинает укладывать трубы в направлении Польши. При этом на участке у самого Борнхольма работает другое судно – Castoro sei. Всего с конца июня проложено 120 км газопровода на Балтике, где его протяженность составит 210 километров.

Согласно данным навигационных порталов, утром 21 июля Castorone находился примерно в трех километрах от места пересечения с уже функционирующим "СП" и в 25 км – со строящимся "СП-2".

Оператор Baltic Pipe ранее сообщил, что средняя проектная скорость укладки труб проекта составит 3 км в сутки, однако реальная достигает и пяти.

Издание подчеркивает, что наша баржа "Фортуна" в июле уже построила вторую нитку "Северного потока-2" на месте будущего пересечения с "Балтийским газопроводом", открыв тому путь в Польшу.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно об окончательном разрешении прокладывать Baltic Pipe в датских водах и у берегов Борнхольма. До этого на польскую трубу пожаловались зоозащитники и экологи Королевства – они переживали, что строительство газопровода принесет вред местным мушловкам, лесным мышовкам и летучим мышам. Но в середине июля и "Балтийскому газопроводу" в итоге дали "зеленый свет".

Варшава торопится ввести в строй Baltic Pipe, поскольку хочет отказаться от закупок российского газа после 2022 года. Польские власти решили отдать предпочтение сырью из Норвегии. Предполагается, что "Балтийский газопровод" будет прокачивать до 10 млрд куб топлива в год.

