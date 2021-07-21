Путин поручил обеспечить прямой доступ сельхозпроизводителей к торговым точкам

Путин поручил обеспечить прямой доступ сельхозпроизводителей к торговым точкам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Данные меры позволят снизить цены на социально значимые продукты

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на обострение ситуации в вопросе бесконтрольного роста цен на продовольствие. Главнокомандующий поручил региональным начальникам, а также экспертам Минпромторга обеспечить комфортные условия, при которых производители сельхозпродукции получат прямой доступ к точкам продаж.

Ранее вопрос с резким подорожанием так называемого "борщевого набора" (картошка, морковка, свекла, лук, и капуста) поднимали представители партии "Единая Россия". Тогда единороссы предложили обеспечить производителям продукции прямой доступ на ярмарки и рынки. Такие действия позволят снизить цены на социально значимые продукты, в первую очередь, на овощи.

В рамках реализации этой инициативы глава государства обяжет региональных руководителей мониторить вопрос по увеличению количества торговых точек в возглавляемых субъектах.

Как отметила заместитель главы российского правительства Виктория Абрамченко, во многих регионах нашей страны уже начался сбор овощей. Если создать условия, при которых поток этих продуктов хлынет напрямую на рынки, ситуация с ценообразованием улучшится. За счет таких действий удастся сбить стоимость на овощи, а также насытить рынок необходимыми товарами.

"Единая Россия" уже активно подключилась к процессу. Предполагается, что ярмарки будут развернуты у станций метрополитена, на автобусных и железнодорожных станциях, а также на крупных площадях.

Источник: Телеграм-канал "Единая Россия" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Польский Baltic Pipe к концу июля пересечет оба "Северных потока"

До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1755 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей