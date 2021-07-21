Данные меры позволят снизить цены на социально значимые продукты

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на обострение ситуации в вопросе бесконтрольного роста цен на продовольствие. Главнокомандующий поручил региональным начальникам, а также экспертам Минпромторга обеспечить комфортные условия, при которых производители сельхозпродукции получат прямой доступ к точкам продаж.



Ранее вопрос с резким подорожанием так называемого "борщевого набора" (картошка, морковка, свекла, лук, и капуста) поднимали представители партии "Единая Россия". Тогда единороссы предложили обеспечить производителям продукции прямой доступ на ярмарки и рынки. Такие действия позволят снизить цены на социально значимые продукты, в первую очередь, на овощи.

В рамках реализации этой инициативы глава государства обяжет региональных руководителей мониторить вопрос по увеличению количества торговых точек в возглавляемых субъектах.

Как отметила заместитель главы российского правительства Виктория Абрамченко, во многих регионах нашей страны уже начался сбор овощей. Если создать условия, при которых поток этих продуктов хлынет напрямую на рынки, ситуация с ценообразованием улучшится. За счет таких действий удастся сбить стоимость на овощи, а также насытить рынок необходимыми товарами.

"Единая Россия" уже активно подключилась к процессу. Предполагается, что ярмарки будут развернуты у станций метрополитена, на автобусных и железнодорожных станциях, а также на крупных площадях.