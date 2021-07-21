Меркель отзвонилась Путину после скандального заявления США по "Северному потоку – 2"

Канцлер пожелала обсудить судьбу Украины и трубопровода

21 июля заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд выступила с сенсационным заявлением. Мол, Германия заставит Россию считаться с интересами Украины в сфере энергоресурсов. В тот же день немецкий канцлер Ангела Меркель поспешила совершить звонок в Кремль.

Детали разговора Меркель с российским лидером Владимиром Путиным пока не раскрываются. Однако в кабмине ФРГ объявили, что беседа была посвящена работе российской газовой магистрали "Северный поток – 2", а также транзиту голубого топлива через украинскую территорию.

Помимо этого, первые лица двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей, пишет РИА "Новости".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Автору. Вы полудурок? Вы сами читали название статьи? Манька отзвонилась Ваське! Дурдом!
Гость279670
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Может ещё одну трубу построите?
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