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21 июля заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд выступила с сенсационным заявлением. Мол, Германия заставит Россию считаться с интересами Украины в сфере энергоресурсов. В тот же день немецкий канцлер Ангела Меркель поспешила совершить звонок в Кремль.
Детали разговора Меркель с российским лидером Владимиром Путиным пока не раскрываются. Однако в кабмине ФРГ объявили, что беседа была посвящена работе российской газовой магистрали "Северный поток – 2", а также транзиту голубого топлива через украинскую территорию.
Помимо этого, первые лица двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей, пишет РИА "Новости".
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