Канцлер пожелала обсудить судьбу Украины и трубопровода

21 июля заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд выступила с сенсационным заявлением. Мол, Германия заставит Россию считаться с интересами Украины в сфере энергоресурсов. В тот же день немецкий канцлер Ангела Меркель поспешила совершить звонок в Кремль.



Детали разговора Меркель с российским лидером Владимиром Путиным пока не раскрываются. Однако в кабмине ФРГ объявили, что беседа была посвящена работе российской газовой магистрали "Северный поток – 2", а также транзиту голубого топлива через украинскую территорию.

Помимо этого, первые лица двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей, пишет РИА "Новости".