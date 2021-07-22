Евро опустился ниже 87 рублей

Стоимость валюты достигла этой отметки впервые с 6 июля

Курс евро упал ниже 87 рублей.  Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. 

Европейская валюта подешевела до 86,98 рублей. Упала и стоимость доллара – до 73,77 рубля.

При этом в последний раз курс евро находился на отметке ниже 87 рублей 6 июля текущего года. 

Ранее эксперты предсказали рублю "прорыв года". 

Источник: "Московская биржа"
Юлия МИХАЙЛОВА

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