Стоимость валюты достигла этой отметки впервые с 6 июля

Курс евро упал ниже 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Европейская валюта подешевела до 86,98 рублей. Упала и стоимость доллара – до 73,77 рубля.

При этом в последний раз курс евро находился на отметке ниже 87 рублей 6 июля текущего года.

Ранее эксперты предсказали рублю "прорыв года".