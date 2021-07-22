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Курс евро упал ниже 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Европейская валюта подешевела до 86,98 рублей. Упала и стоимость доллара – до 73,77 рубля.
При этом в последний раз курс евро находился на отметке ниже 87 рублей 6 июля текущего года.
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