До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров

Работы на стройке "Северного потока-2" идут ударными темпами – вторую нитку газопровода на участке со стороны Германии начал прокладывать второй трубоукладчик "Академик Черский". Об этом сообщает портал EADaily, в пятницу 23 июля.

В свою очередь баржа "Фортуна" продолжает работать в датских водах Балтийского моря.



По данным издания, "Черский" должен уложить 2,6 км "СП-2" на мелководном участке у немецких берегов до 15 августа. Отмечается, что за сутки судно прошло примерно 600 метров.

Трубоукладчику помогают сразу семь вспомогательных судов. Три контролируют охранную зону, еще столько же непосредственно оказывают содействие "Академику Черскому" в строительстве трубопровода, а "Мурман" осуществляет подводный мониторинг укладки топливной магистрали.



До завершения реализации "Северного потока-2" осталось достроить чуть больше 30 км труб, подчеркивается в статье.

Согласно публикации, модернизированный "Академик Черский" должен был укладывать до двух километров газопровода, однако почему-то он справляется лишь с 600 метрами. Поэтому, достроив в июне первую нитку, к нему на помощь и выдвинулась "Фортуна". Ее скорость работ на Балтике в датских водах достигает 1 100 м/сутки.

По данным навигационных порталов, барже осталось уложить в в своей зоне 16 километров. Еще чуть более 16 км – в немецких водах.

Ранее ярый русофоб, сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что над участниками проекта "СП-2" он занесет дамоклов меч – американец обещал новые санкции газопроводу через несколько лет, когда он уже будет функционировать. А на Украине продолжают требовать от своих западных кураторов разных гарантий существования транзита российского газа через УГТС после 2024 года.

