У России есть беспрецедентные предложения по островам

Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза 23 июля. Глава государства в ходе встречи вспомнил, что совсем скоро премьер-министр Михаил Мишустин отправится в поездку на Дальний Восток. В связи с этим президент РФ попросил главу правительства больше внимания уделить Курилам.

Путин отметил, что у Мишустина будет насыщенная поездка в этот регион страны. Премьер-министр должен будет осмотреть и аварийное жилье, и заняться вопросом медицины. Однако президент надеется, что глава правительства особое внимание уделит Курильским островам.

Путин напомнил, что Россия вместе с японскими партнерами давно работает над тем, чтобы "создать необходимые условия для участников экономической деятельности". Лидер россиян рассказал, что обсуждал этот момент с премьер-министром, у которого есть отличные идеи.

Путин подчеркнул, что предложения – беспрецедентные. Президент РФ отметил, что специально затронул этот вопрос, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. Лидер россиян понадеялся, что после возвращения Мишустина в Москву, они обсудят все более детально и реализуют эти предложения.