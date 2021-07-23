Набиуллина дала сигнал о переменах в экономике брошкой-тучкой

Набиуллина дала сигнал о переменах в экономике брошкой-тучкой
Эльвира Набиуллина. Фото: Кирилл Зыков /АГН «Москва»
Глава ЦБ славится тайными посланиями

Банк России принял решение резко повысить ключевую ставку, теперь этот показатель составляет 6,5%. Примечательно, что глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию по обсуждению серьезных экономических перемен пришла с необычным украшением. На ее пиджаке красовалась крупная брошь в виде тучи с каплями дождя.

Стоит отметить, что новое повышение ключевой ставки является самым резким с кризисного 2014 года. Трактовать появление необычный броши на фоне этого события можно по-разному. Авторы телеграм-канала РИА "Новости" предполагают, что украшение в виде дождевой тучки может символизировать меры по защите российской экономики от перегрева.

Сама Набиуллина объявила, что в ближайшем будущем регулятор предпримет эффективные меры для охлаждения сегмента необеспеченного потребительского кредитования. На фоне этого заявления дождик выглядит весьма наглядно.

Впрочем, также можно предположить, что российскую экономику ждут не лучшие времена – пасмурная погода мало у кого ассоциируется с благоприятным природным явлением.

Стоит отметить, что глава регулятора частенько прибегает к таким необычным зашифрованным посланиям. В феврале этого года решение о том, что ключевая ставка больше не будет снижаться, Набиуллина проиллюстрировала брошкой в виде белой точки. Спустя некоторое время она объявила, что вскоре Центробанк начнет повышать данный показатель – тогда наряд высокопоставленной госслужащей украшала брошь в виде распускающейся розы.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Шаман
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Банковский кризис начал оформляться: льготную ипотеку закрыли, продажи недвижки встали, еле теплятся только длинные цепочки встречек, в которых живых денег с гулькин нос. Ипотека была драйвером кредитования, сейчас она скисла <цензура> инфляция высока, а доходы нестабильны. Да и вклады народ забрал. Так что впереди очередной этап вымирания и сокращения уже самих банков, на фоне смертности людей и экономики, сфера кредитов схлопнется в 10 раз. "Денег нет и вы катитесь" - будет сказано банкам.
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