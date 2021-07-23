Украина ввела санкции против "Вайлдберриз"

Чем Зеленскому не угодил интернет-магазин одежды, остается тайной

Киевский режим продолжает размахивать санкционной дубиной. На этот раз под удар попал популярный онлайн-магазин одежды, электроники и детских товаров "Вайлдберриз". Основанный россиянами ресурс также представлен в Белоруссии, Казахстане и Армении.

По какой причине гнев украинского лидера Владимира Зеленского обрушился на интернет-лавку – загадка. Рестрикции в отношении этого юридического лица будут действовать в течение трех лет, говорится в указе главнокомандующего Незалежной.

Также санкционные ограничения введены в отношении владельцев компании Татьяны и Владислава Бакальчук.

В целом, 23 июля черный список незалежных пополнили польские, армянские, белорусские, киргизские и украинские организации.

Источник: Сайт президента Украины ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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