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Киевский режим продолжает размахивать санкционной дубиной. На этот раз под удар попал популярный онлайн-магазин одежды, электроники и детских товаров "Вайлдберриз". Основанный россиянами ресурс также представлен в Белоруссии, Казахстане и Армении.
По какой причине гнев украинского лидера Владимира Зеленского обрушился на интернет-лавку – загадка. Рестрикции в отношении этого юридического лица будут действовать в течение трех лет, говорится в указе главнокомандующего Незалежной.
Также санкционные ограничения введены в отношении владельцев компании Татьяны и Владислава Бакальчук.
В целом, 23 июля черный список незалежных пополнили польские, армянские, белорусские, киргизские и украинские организации.
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