"Нафтогаз" отверг предложение "Газпрома"

"Нафтогаз" отверг предложение "Газпрома"
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Витренко возмутился невыгодными условиями

Украина не собирается принимать предложение "Газпрома", заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. Так он ответил на слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, что российская сторона обеспечит транзит через Незалежную, если та согласится на дополнительные закупки нашего газа. Условия Витренко назвал невыгодными.

Он заявил, что Киев вынуждают напрямую договариваться с Москвой, а также предлагают покупать голубое топливо по завышенной цене. Витренко заявил, что до этого Украина и так выкладывала на 5 миллиардов долларов больше дохода, получаемого от транзита газа. И потому предложение не принимается.

Витренко также подчеркнул, что "никаким гарантиям России" Незалежная верить не может. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", его слова приводит News.ru.

Ранее украинский эксперт оценил возможности Киева сорвать запуск "Северного потока – 2". Он признал, что вероятность это сделать –нулевая. С тем, что газопровод однозначно достроят и запустят, остается только смириться.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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