Саакашвили озвучил план действий для Украины после запуска "Северного потока – 2"

Саакашвили озвучил план действий для Украины после запуска "Северного потока – 2"
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
По мнению знаменитого грузина, Незалежной стоит переключиться на другой вид топлива

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" находится на финальной стадии строительства. Закатывать истерики на тему сворачивания проекта уже бессмысленно, поэтому ненавистники трубопровода во всю горланят о так называемых "страшных последствиях" введения в эксплуатацию энергетических коммуникаций. Так, скандальный политик Михаил Саакашвили объявил, что Украину точно лишат части транзита голубого топлива, а это значит, что ей необходимо активно работать по другим отраслям.

Бывший грузинский президент подчеркнул, что введение в эксплуатацию российской магистрали грозит серьезными переменами в жизни Незалежной. Украинское государство растеряет существенную часть своего геополитического значения. В таких условиях киевскому режиму остается только одно: начинать добычу собственных энергоресурсов. По мнению руководителя исполкома Национального совета реформ Украины, отличный вариант – заняться разработкой "зеленого" водорода.

Такой оригинальной идеей бывший президент Грузии, а ныне украинский чиновник поделился в интервью телеканалу "Украина 24". Саакашвили абсолютно уверен, что запуск российского газопровода нанесет сокрушительный удар по позициям Незалежной. Страна перестанет быть одним из ключевых транзитеров энергетических ресурсов из России, а значит потеряет свое значение на международной арене.

Политик также уверен, что наша страна пытается лишить Киев доступа к территориям, где лежит спасительный "зеленый" водород. Именно поэтому Москва стремится "перекрыть для Украины" Черное море, передает слова Саакашвили телеканал "360".

К слову, недавно в Киеве раскрыли главную проблему для Украины из-за российского трубопровода. Энергетическая безопасность станет головной болью Незалежной.

Источник: "Украина 24"
Ольга ФЕДОРОВА

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