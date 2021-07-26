Ситуация с пандемией сильно отразилась на валютном рынке

Аналитики прогнозируют, что курс рубля в ближайшее время может укрепиться по отношению к зарубежным валютам. Например, соотношение евро/рубль рискует достичь на неделе локального минимума.

Как рассказал аналитик FxPro Александр Купцикевич "Свободной прессе", в период с 26 июля по 1 августа европейская валюта может торговаться в районе 85 рублей, отыгрывая повышения ставок в России и позитивный импульс на международных рынках.

Доллар, в свою очередь, может опуститься до 72,5 рублей. Однако, не исключает эксперт, на рынке могут возникнуть резкие всплески волатильности из-за грядущего заседания ФРС, на котором ЦБ США подаст сигналы по сворачиванию кризисных мер.

"Рост заражений играет на руку рынкам, мешая регуляторам убирать меры, развернутые в пандемию", – пояснил он.

По данным на утро понедельника, 26 июля, евро на Мосбирже торгуется в районе 87 рублей. Курс американской валюты вырос до 74 рублей.

Экономисты полагают, что уже осенью российский рубль может отыграть свои позиции, несмотря на то, что в последнее время курс российской валюты падал по отношению к доллару.