Политик поделился своим личным мнением по поводу отказа мировой экономики от углеводородов

С течением времени мир меняется, а экономики перестраиваются под современные запросы. Так, постепенный переход ведущих держав на экологически чистые энергоресурсы может нанести существенный удар по российской экономике. Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.



Известный политический деятель прикинул, что вследствие отказа ряда держав от нефти, угля и газа наше государство может лишиться 10% ВВП. Это весьма существенные потери, которые приведут к серьезным потрясениям в нашей стране.

Чубайс напомнил, что страны-участницы Евросоюза планируют стать нейтральными к углеродом уже к 2050-му году. По схожему пути идут Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Руководство этих ведущих государств также постепенно отказывается от углеводородов.

Сейчас мировое сообщество активно переходит на безопасные для климат энергетические ресурсы. Речь идет о ветре, солнце и водороде.

При этом наша страна продолжает существенно пополнять казну именно за счет продажи углеводородов. По словам Чубайса, на эту статью доходов приходится порядка 40% ВВП, пишет РИА "Новости". Таким образом, перестройка мирового рынка сильно скажется на России.

Схожее мнение недавно озвучил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Высокопоставленный госслужащий считает, что уже через 10 лет наша страна начнет нести убытки из-за новых требований к уровню углеродного следа при производстве товаров.