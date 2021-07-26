Печальное предсказание было сделано еще год назад, однако только сейчас попалось на глаза журналистам

Ситуация на международной арене далека от стабильной. На этом фоне некоторые исследователи делают весьма негативные прогнозы. Так, по мнению зарубежных ученых, в период до 2030 года человечеству придется ощутить на себе страшные последствия развала мировой экономики.



Любопытно, что данное предсказание немецкие исследователи сделали еще год назад. Однако российские СМИ только сейчас обратили внимание на дурное пророчество. Возможно, дело в том, что пессимистичный прогноз аналитиков начинает сбываться буквально на глазах.

Эксперты Deutsche Bank отмечали, что человечество постепенно погружается в "эпоху беспорядка". По их мнению, именно 2020 год оказался переломным в сфере мировой экономики. Учитывая события, которые начались в этом году, сложно не согласиться с аналитиками. Однако сами эксперты никак не связывали свои нерадужные прогнозы с COVID-19.

Аналитики считают, что перипетии в мировом пространстве будут вызваны сложностями в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой. Также эксперты убеждены, что текущее десятилетие станет переломным для Европы.

К слову, недавно "Утро.ру" делилось предсказанием "спящего пророка". По мнению американского мистика Эдгара Кейси, российский лидер возглавит новую цивилизацию.