Мировую экономику в ближайшие годы ждет крах – аналитики

Мировую экономику в ближайшие годы ждет крах – аналитики
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Печальное предсказание было сделано еще год назад, однако только сейчас попалось на глаза журналистам

Ситуация на международной арене далека от стабильной. На этом фоне некоторые исследователи делают весьма негативные прогнозы. Так, по мнению зарубежных ученых, в период до 2030 года человечеству придется ощутить на себе страшные последствия развала мировой экономики.

Любопытно, что данное предсказание немецкие исследователи сделали еще год назад. Однако российские СМИ только сейчас обратили внимание на дурное пророчество. Возможно, дело в том, что пессимистичный прогноз аналитиков начинает сбываться буквально на глазах.

Эксперты Deutsche Bank отмечали, что человечество постепенно погружается в "эпоху беспорядка". По их мнению, именно 2020 год оказался переломным в сфере мировой экономики. Учитывая события, которые начались в этом году, сложно не согласиться с аналитиками. Однако сами эксперты никак не связывали свои нерадужные прогнозы с COVID-19.

Аналитики считают, что перипетии в мировом пространстве будут вызваны сложностями в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой. Также эксперты убеждены, что текущее десятилетие станет переломным для Европы.

К слову, недавно "Утро.ру" делилось предсказанием "спящего пророка". По мнению американского мистика Эдгара Кейси, российский лидер возглавит новую цивилизацию.

Источник: Deutsche Bank ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине заявили о недовольстве Лукашенко после пятичасовых переговоров с Путиным

Батька продал Белоруссию России, считают в Незалежной

Белорусский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Россией

На его борту произошла "нештатная ситуация"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей