"Хвалиться нечем": в России высмеяли заявление Польши о задержке "Северного потока-2"

"Хвалиться нечем": в России высмеяли заявление Польши о задержке "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Пушков сравнил хвастовство Варшавы с проигранным футбольным матчем

В России отреагировали на слова Польши о том, что она якобы старалась помешать строительству "Северного потока-2", делая это во благо Европы. Варшава гордо заметила, что строительство трубопровода по-прежнему не завершено только благодаря ее усилиям. Но Алексей Пушков уверен, что поводов радоваться у поляков нет. 

Сенатор заметил, что в конечном итоге Польша проиграла. Теперь ей только и остается, что утешать себя.

"Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть", 

– написал Пушков в своем "Твиттере", добавив, что в футболе важен конечный счет. А в этом случае он точно не пользу Польши. 

Напомним, что ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава на протяжении нескольких лет сдерживала завершение строительства "Северного потока". Объяснили это тем, что чем дольше проект будет находиться на этот стадии, тем лучше для стран Центральной и Восточной Европы, и всего ЕС в целом, уточняет телеканал "360".

Ранее на Украине придумали план действий после запуска "Северного потока – 2". 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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