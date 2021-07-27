Киев санкциями против Wildberries сделает хуже самой Украине

Киев санкциями против Wildberries сделает хуже самой Украине
Фото: pixabay.com
Зеленский лишил соотечественников широкого ассортимента иностранных товаров по доступным ценам

Санкции киевского режима против крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries никак не повлияют на его деятельность, а вот из-за них могут пострадать украинские предприятия и потребители. Об этом говорится в заявлении компании.

Там отметили, что не ожидают какого-либо негативного влияния на работу ритейлера.

"Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries", – цитирует РИА "Новости" сообщение.

В свою очередь, объемы продаж товаров украинского производства за год – с июля 2020-го по июль 2021-ый – через онлайн-платформу превысили 1,1 млрд руб. На Wildberries предприниматели Незалежной продают около 24% косметической продукции, 17% – это игрушки, 11% – посуда и инвентарь.

"Таким образом, ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и многие другие", – пояснили в компании.

На площадке российского ритейлера реализуются товары, которые другие иностранные продавцы давно реализовывали на территории соборной. Поскольку рестрикции коснулись лишь Wildberries, в компании усмотрели в подобных ограничениях политику "двойных стандартов", что говорит "о дискриминации по отношению к нашему бизнесу".

В любом случае, киевские санкции  "могут нанести ущерб" лишь украинским предпринимателям и покупателям, которые "лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам", подытожили в ритейлере.

Напомним, на прошлой неделе президент Незалежной Владимир Зеленский ввел в действие рестрикции, наложенные на три года СНБО в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, и юрлиц, включая Wildberries.

Источник: РИА Новости
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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