Украинские власти нагло обманывают народ о последствиях запуска "Северного потока – 2" - политолог

Украинские власти нагло обманывают народ о последствиях запуска "Северного потока – 2" - политолог
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
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Жители Незалежной будут вынуждены умолять Россию о снисхождении, считает эксперт

Власти Украины скрывают, что ждет граждан после запуска "Северного потока – 2". С таким заявлением выступил политолог Дмитрий Корнейчук. Он предупредил, что украинцы "чуть ли не на коленях" поползут просить газ у России.

Эксперт отметил, что стране угрожает дефицит голубого топлива. Корнейчук заявил, что с открытием российского газопровода транзит через Украину снизится до минимума и ситуация станет критической. В реальности газ, который несколько лет Киев якобы закупает у европейцев – это топливо из РФ, которое идет через транзитную трубу, передает сайт телеканала "360".

О том, что ждет украинцев после запуска "Северного потока – 2", правительство молчит, приводит его слова РИА ФАН. Народ попросту "нагло обманывают", заключил политолог.

Ранее "Нафтогаз" отверг предложение, которое якобы сделал "Газпром". Украинская сторона заявила, что не согласится на невыгодные условия. По словам руководства "Нафтогаза", Незалежную вынуждают напрямую договариваться с РФ и закупать голубое топливо по завышенной цене.

Источник: Телеканал NEWSONE ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость Валентин Шувалова
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Лишний раз обвинять Украину во лжи, нет никакого смысла. Жду сенсации получить от Украины здравомыслие.
М
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свиноголовыых доят по полной но те гордо бьют себя в грудь - мы свободные,мы добились свободы на муйдане,не то что вы русские
квартал 95,доите свинтусов по полной,им все нравится
Гость 23
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Каждая корова свое молоко хвалит. Мол,ее молоко вкуснее,и дешевле,чем у других. Так и украина. Знает,что с запуском газопровода УКРАИНА ТЕРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОРОВАТЬ ГАЗ. И ЕЙ ПРИДЕТСЯ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА И ТРАНЗИТА ЕЖЕДНЕВНО ПОКУПАТЬ ГАЗ У РОССИИ,И ПРОДАВАТЬ В ЕС. А ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ,КОТОРЫЕ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОЛОЖИТЬ НА СВОИ СЧЕТА.
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