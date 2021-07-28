Жители Незалежной будут вынуждены умолять Россию о снисхождении, считает эксперт

Власти Украины скрывают, что ждет граждан после запуска "Северного потока – 2". С таким заявлением выступил политолог Дмитрий Корнейчук. Он предупредил, что украинцы "чуть ли не на коленях" поползут просить газ у России.



Эксперт отметил, что стране угрожает дефицит голубого топлива. Корнейчук заявил, что с открытием российского газопровода транзит через Украину снизится до минимума и ситуация станет критической. В реальности газ, который несколько лет Киев якобы закупает у европейцев – это топливо из РФ, которое идет через транзитную трубу, передает сайт телеканала "360".

О том, что ждет украинцев после запуска "Северного потока – 2", правительство молчит, приводит его слова РИА ФАН. Народ попросту "нагло обманывают", заключил политолог.

Ранее "Нафтогаз" отверг предложение, которое якобы сделал "Газпром". Украинская сторона заявила, что не согласится на невыгодные условия. По словам руководства "Нафтогаза", Незалежную вынуждают напрямую договариваться с РФ и закупать голубое топливо по завышенной цене.