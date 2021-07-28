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Киев надеется стать самым близким энергосоюзником Берлина в обозримом будущем. Украина уверена, что в скором времени российский газ утратит свое важное значение. Глава "Украинского водородного совета" Александр Репкин, приехавший в столицу Германии убеждать коллег в эффективности своего плана, заявил, что Незалежная готова застроить свою территорию ветряными установками для выработки электричества. Оно будет использоваться для расщепления воды и последующей выработки "зеленого" водорода.
По словам Репкина, потенциал Незалежной в этой сфере не имеет границ – Украина имеет одно из ключевых значений в ветровой энергетике ЕС. Первое место остается за Британией.
Такой источник энергии, уверен глава "Украинского водородного совета", сможет обеспечить население Европы независимостью от российских энергоресурсов. "Северный поток – 2" стал настоящим поражением для Киева, однако Незалежная намерена "отыграть второй тайм". Для реализации плана от Германии требуется вложить средства в украинские водородные проекты.
Как пишут немецкие журналисты, Берлин строит грандиозные планы по "зеленому" водороду – ФРГ намерена отказаться в перспективе от "серого" варианта, вырабатываемого за счет атомной энергетики.
Украина, несмотря на обрисованные Репкиным перспективы, пока что не имеет эффективной правовой базы для такой энергетики. Причина кроется в неповоротливости бюрократической машины и коррупции.
Украина надеется на помощь от партии "Зеленых" – кандидат на пост канцлера Анналена Бербок, выступавшая от этой фракции, многократно критиковала "Северный поток – 2". Местные либералы недавно выступили в бундестаге, заявив о том, что Киев может стать главным партнером по производству "чистых газов".
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинские власти скрывают от населения все последствия запуска "Северного потока – 2".
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