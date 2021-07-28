Украина нашла для Германии альтернативу "Северному потоку - 2"

Украина нашла для Германии альтернативу "Северному потоку - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Представитель Киева приехал в Берлин убеждать коллег в эффективности затеи

Киев надеется стать самым близким энергосоюзником Берлина в обозримом будущем. Украина уверена, что в скором времени российский газ утратит свое важное значение. Глава "Украинского водородного совета" Александр Репкин, приехавший в столицу Германии убеждать коллег в эффективности своего плана, заявил, что Незалежная готова застроить свою территорию ветряными установками для выработки электричества. Оно будет использоваться для расщепления воды и последующей выработки "зеленого" водорода.

По словам Репкина, потенциал Незалежной в этой сфере не имеет границ – Украина имеет одно из ключевых значений в ветровой энергетике ЕС. Первое место остается за Британией.

Такой источник энергии, уверен глава "Украинского водородного совета", сможет обеспечить население Европы независимостью от российских энергоресурсов. "Северный поток – 2" стал настоящим поражением для Киева, однако Незалежная намерена "отыграть второй тайм". Для реализации плана от Германии требуется вложить средства в украинские водородные проекты.

Как пишут немецкие журналисты, Берлин строит грандиозные планы по "зеленому" водороду – ФРГ намерена отказаться в перспективе от "серого" варианта, вырабатываемого за счет атомной энергетики.

Украина, несмотря на обрисованные Репкиным перспективы, пока что не имеет эффективной правовой базы для такой энергетики. Причина кроется в неповоротливости бюрократической машины и коррупции.

Украина надеется на помощь от партии "Зеленых" – кандидат на пост канцлера Анналена Бербок, выступавшая от этой фракции, многократно критиковала "Северный поток – 2". Местные либералы недавно выступили в бундестаге, заявив о том, что Киев может стать главным партнером по производству "чистых газов".

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинские власти скрывают от населения все последствия запуска "Северного потока – 2".

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

На сбежавшего из Белоруссии диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем

Историк высмеял "гордый ответ" Зеленского на статью Путина

Глава Незалежной запутался в национальной принадлежности Юрия Долгорукого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей