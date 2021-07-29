"Циничный шантаж": в Совфеде отреагировали на планы сенаторов США нанести удар по "Северному потоку – 2"

"Циничный шантаж": в Совфеде отреагировали на планы сенаторов США нанести удар по "Северному потоку – 2"
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/ www.globallookpress.com
Потуги американцев не увенчаются успехом

Судя по всему, агрессивная болтовня вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2" постепенно сойдет на нет только тогда, когда трубопровод начнет успешно поставлять газ на европейскую территорию. Пока топливная коммуникация не введена в эксплуатацию, вокруг нее продолжаются кривотолки. На последний выпад американцев отреагировал сенатор Константин Косачев.

Речь идет о заявлении 12 сенаторов-республиканцев по российской газовой магистрали. Политические деятели из США поставили ультиматум местному Минфину и администрации американского президента. Сенаторы, топая ногами и стуча кулаками, требуют ввести новые рестрикции против нашего трубопровода.

В России уже ознакомились с требованием наиболее агрессивно настроенных американских политиков, пишет РИА "Новости". По мнению Косачева, ничего путного из этих громких заявлений не выйдет.

"Откровенный циничный шантаж со стороны сенаторов", – отрезал член Совфеда.

Он добавил, что с антироссийским выпадом выступили только республиканцы. Данное обстоятельство говорит о том, что эти выкрики являются продолжением "внутриполитической возни" в пределах самой Америки. Реальных последствий от так называемого "ультиматума" ждать не стоит.

К слову, недавно в немецкой прессе сделку по российскому трубопроводу назвали триумфом нашего президента Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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