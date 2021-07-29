Ситуация с кредитованием физических лиц начинает принимать в России по истине драматический оборот

С упорством, достойным лучшего применения, граждане продолжают набирать кредиты с невиданной ранее скоростью. Остановить этот процесс не в состоянии ни пандемия, ни экономический кризис, ни отчаянные попытки ЦБ.

Все выше, выше, и выше…

По данным Центробанка, по итогам июня, задолженность россиян перед банками выросла еще на 558 млрд рублей, достигнув фантастической суммы в 22,756 триллиона. С начала года объем банковских кредитов, выданных россиянам, вырос на 2,012 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев – на 4,368 триллиона, что равно 8% всех денежных доходов населения.

Скорость, наращивания долгов гражданами стремительно растет. Так, если в марте прирост объема задолженности составил 283 млрд рублей, то в апреле-мае это было уже 468 млрд и 469 млрд соответственно.

В итоге объем задолженности населения перед банковской системой превзошел размер федерального бюджета и впервые почти сравнялся с объемом средств россиян, размещенных в банках на рублевых счетах и вкладах (более 25 трлн рублей).

По сути, это означает, что в случае более или менее серьезных экономических потрясений, долговой кризис вспыхнет подобно пожару, обратив миллионы россиян в потенциальных банкротов. Расплатиться по набранным кредитам многие из заемщиков, не смогут ни сейчас, ни в последствии.

Зачем россияне затягивают кредитную петлю?

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, с помощью кредитов граждане пытаются поддерживать тот уровень потребления, к которому привыкли ранее. Вместо того, чтобы сократить расходы, отказаться от не самых нужных покупок, снизить уровень долгов перед банками, они поступают с точностью до наоборот. Это крайне опасно в условиях кризиса, когда практически каждый рискует остаться без работы и доходов, при наличии серьезных задолженностей перед банками.

"О том, что нужно более грамотно подготовиться к кризису, говорили очень многие специалисты и в прошлом году, и ранее, – пояснил "Утру.ру" Артем Деев. – Нужно максимально снизить долговую нагрузку и пересмотреть свои запросы. Но наши граждане, похоже, не готовы сознательно снижать свой уровень потребления, несмотря на рост цен и инфляцию. С другой стороны, люди все больше берут кредиты, так как, видимо, имеющихся денег им не хватает".

При этом, эксперт отмечает, что бездумно наращивают долги далеко не все россияне. Часть населения напротив снижает затраты.

"Люди избавляются от автомобилей, если машина в семье не одна, переводят детей в более дешевые образовательные организации, сознательно отказываются от использования кредитных карт и получения займов. Но таких россиян, которые начинают рассчитывать свои силы, только исходя из уровня доходов, пока не очень много", -констатирует эксперт.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, говоря о причинах кредитного бума, считает, что значимую роль в его формировании сыграли дешевые деньги. По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, в конце прошлого и начале текущего года сформировалась отличная возможность для тех, кто давно планировал взять кредит на крупную покупку.

"Дело в том, что Центробанк несколько раз снижал ключевую ставку, что сделало кредиты более доступными (под более низкий процент и с меньшим ежемесячным платежом), – пояснил Сигал "Утру.ру". – Вторая причина – отложенный спрос в 2020 году. Многие россияне не стали спешить с приобретением товаров, либо не смогли провести отпуск на море. В этом году в стране действует программа туристического кэшбека, то есть часть затраченных средств вернется гражданам в виде выплат. Соответственно, россияне серьезнее подходят к отпуску, тратят большие суммы и дольше задерживаются на морских курортах".

Крах неизбежен?

По всей видимости, да. По мнению Артема Деева, вероятно наступление кризиса неплатежей, когда люди массово не смогут выполнять свои обязательства перед банками. "Пока об этом говорить рано, но число физических лиц, признанных банкротами, в России выросло с прошлого года в два раза. О массовости этого явления еще громко не заявляется, но тенденция тревожная", - поясняет Деев.

По словам эксперта, кризис неплатежей грозит сложностями для финансовой системы страны, так как главный капитал банков зависит от уровня денег, которые приносят граждане в качестве ежемесячных платежей.

"Если эта сумма резко сократится, банки не смогут выдавать новые кредиты бизнесу и населению. А значит, не будет возможности для стимулирования спроса и производства в стране", – резюмирует аналитик.

Постой, паровоз…

Можно ли сегодня остановить эту тенденцию, или она уже уподобилась поезду без тормозов, обреченному на крушение? Единого и четкого ответа на этот вопрос пока нет.

"Остановить эту тенденцию резко нельзя, но постепенные шаги к нормализации ситуации предпринимает ЦБ РФ, – говорит Деев. – Повышая ключевую ставку (то есть, делая кредитные средства дороже), он охлаждает рынок кредитования. Однако на прошлой неделе регулятор признал, что пока эти меры работают слабо".

По словам эксперта, население по-прежнему активно берет кредиты, что может привести к возникновению пузыря на рынке потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования.