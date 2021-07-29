Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
"Оператор ГТС Украины" не исключает полной остановки транзита российского топлива, поставляемого в Европу через Незалежную "Газпромом". Вполне вероятно, что российская сторона даже приступит к демонтажу труб, о чем заявил топ-менеджер компании Сергей Макогон.
Ранее руководитель "Газпрома" Сергей Миллер заявил, что российский гигант готов и дальше пользоваться украинской ГТС после 2024 года, руководствуясь экономической целесообразностью и техническим состоянием украинской инфраструктуры.
Однако в "ГТС Украины" не исключают, что "Газпром" начнет демонтировать свои трубы даже при рабочем состоянии газотранспортной системы Незалежной.
Макогон также напомнил, что объем транзита через центральный коридор упал – "Газпром" перебросил большую часть объема на север для того, чтобы воспользоваться "Северным потоком – 2". Более того, российская компания уже закрыла ряд компрессорных станций по пути транзита через Незалежную для того, чтобы оптимизировать мощности, передает RT.
Топ-менеджер, тем не менее, не собирается опускать рук: "ГТС Украины" осведомлена о том, что Конгресс продолжает бороться против "Северного потока – 2", несмотря на отсутствие подобных попыток со стороны американской администрации.
В настоящее время Киев сотрудничает с заинтересованными сторонами в Соединенных Штатах для срыва проекта по запуску российской магистрали.
"Чтобы доказать, что запуск "Северного потока – 2" грозит геополитическими рисками для Украины и Европы в целом. Считаю, что у нас еще есть шансы бороться в Вашингтоне против газопровода. Конгресс сейчас – самый большой союзник", – заявил украинский топ-менеджер.
Ранее Макогон заявил, что украинская ГТС мешает Москве и не дает ей "развязать руки", поэтому пока что военная безопасность Незалежной не подлежит сомнению.
Политик объяснил причину постоянных ограничений в отношении Москвы
В Брюсселе боятся раскола внутри сообщества, что ослабит его перед лицом Москвы