Украина готовится к полной остановке транзита российского газа

Украина готовится к полной остановке транзита российского газа
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев готовится к худшему из-за предстоящего запуска "Северного потока - 2"

"Оператор ГТС Украины" не исключает полной остановки транзита российского топлива, поставляемого в Европу через Незалежную "Газпромом". Вполне вероятно, что российская сторона даже приступит к демонтажу труб, о чем заявил топ-менеджер компании Сергей Макогон.

Ранее руководитель "Газпрома" Сергей Миллер заявил, что российский гигант готов и дальше пользоваться украинской ГТС после 2024 года, руководствуясь экономической целесообразностью и техническим состоянием украинской инфраструктуры.

Однако в "ГТС Украины" не исключают, что "Газпром" начнет демонтировать свои трубы даже при рабочем состоянии газотранспортной системы Незалежной.

Макогон также напомнил, что объем транзита через центральный коридор упал – "Газпром" перебросил большую часть объема на север для того, чтобы воспользоваться "Северным потоком – 2". Более того, российская компания уже закрыла ряд компрессорных станций по пути транзита через Незалежную для того, чтобы оптимизировать мощности, передает RT.

Топ-менеджер, тем не менее, не собирается опускать рук: "ГТС Украины" осведомлена о том, что Конгресс продолжает бороться против "Северного потока – 2", несмотря на отсутствие подобных попыток со стороны американской администрации.

В настоящее время Киев сотрудничает с заинтересованными сторонами в Соединенных Штатах для срыва проекта по запуску российской магистрали.

"Чтобы доказать, что запуск "Северного потока – 2" грозит геополитическими рисками для Украины и Европы в целом. Считаю, что у нас еще есть шансы бороться в Вашингтоне против газопровода. Конгресс сейчас – самый большой союзник", – заявил украинский топ-менеджер.

Ранее Макогон заявил, что украинская ГТС мешает Москве и не дает ей "развязать руки", поэтому пока что военная безопасность Незалежной не подлежит сомнению.

Источник: Радио НВ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость286104
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"Запуск "Северного потока-2" грозит Украине и Европы", надо бороться в Вашингтоне... Они бредят!
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