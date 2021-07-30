Малому и среднему бизнесу столицы выделили еще пять миллиардов рублей на субсидии

Предприниматели смогут компенсировать расходы в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собнянин подписал постановление, согласно которому малый и средний бизнес в городе дополнительно поддержат. Так, на субсидии для борьбы с коронавирусной инфекцией решили потратить один миллиард рублей из городского бюджета.

Средства должны компенсировать расходы по профилактике COVID-19, но не больше 15 тыс рублей на ИП или организацию. А еще эти деньги должны помочь бизнесу покрыть затраты на обеспечение работников масками и перчатками, но не больше 6,5 тыс рублей на одного человека.

На помощь от города может рассчитывать общепит и предприятия, работающие в сферах, на которых негативно отразилась пандемия. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы уточнит этот перечень.

Также, чтобы получить субсидию, желающим нужно будет вакцинировать сотрудников, согласно требованию главного государственного санитарного врача столицы. А еще нужно соблюдать ограничения, прописанные в указе мэра Москвы. Заявку на помощь можно будет подать уже с 1 сентября в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Однако на этом помощь города не закончится. Еще четыре миллиарда рублей дадут на льготные кредиты. Программу подобной помощи просило не останавливать бизнес-сообщество. Правительство города услышало предпринимателей и одобрило идею, увеличив срок до 31 декабря.

Небольшой бонус получат компании, деятельность которых касается одной или нескольких приоритетных сфер. Такие предприятия будут иметь возможность взять деньги с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации, касающийся недополученных доходов банка, равен 8%. Кредит можно оформить на инвестиционную цель, или чтобы пополнить оборотные средства. При этом теперь максимальный размер кредита стал больше – 100 миллионов рублей. А срок субсидирования процентной ставки увеличился до 24 месяцев.

В рамках этой программы льготные кредиты в 2020-2021 годах уже одобрили 18 тысячам компаний, в которых трудятся 127 тысяч человек, на сумму больше 132 миллиардов рублей.