В августе российская валюта может попасть под давление

Эксперт по инвестициям Александр Бахтин спрогнозировал курс рубля на конец августа.



По его словам, сейчас в геополитике не наблюдается резких перемен, цены на нефть остановились на комфортной отметке. Бахтин отметил, что после кратковременного взлета доллара курсы американской и российской валют вернулись к уровню начала июля.

Вместе с тем геополитическая обстановка может измениться в любой момент, что повлечет за собой риски для курса рубля. Давление на российскую валюту могут оказать ситуация с ковидом, а точнее – новые угрозы ограничений, изменение цен на черное золото и другие факторы.

Согласно прогнозу эксперта, к концу августа за доллар будут давать 73-75 рублей, а за евро – от 86 до 89.

Ранее экономисты предположили, каким будет курс доллара к концу этого года. По мнению ряда финансистов, уже осенью 2021-го "деревянный" сможет укрепиться. Не исключено, что в конце декабря за доллар будут давать 71 рубль.