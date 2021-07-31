Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта

Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Фото: pixabay.com
В августе российская валюта может попасть под давление

Эксперт по инвестициям Александр Бахтин спрогнозировал курс рубля на конец августа.

По его словам, сейчас в геополитике не наблюдается резких перемен, цены на нефть остановились на комфортной отметке. Бахтин отметил, что после кратковременного взлета доллара курсы американской и российской валют вернулись к уровню начала июля.

Вместе с тем геополитическая обстановка может измениться в любой момент, что повлечет за собой риски для курса рубля. Давление на российскую валюту могут оказать ситуация с ковидом, а точнее – новые угрозы ограничений, изменение цен на черное золото и другие факторы.

Согласно прогнозу эксперта, к концу августа за доллар будут давать 73-75 рублей, а за евро – от 86 до 89.

Ранее экономисты предположили, каким будет курс доллара к концу этого года. По мнению ряда финансистов, уже осенью 2021-го "деревянный" сможет укрепиться. Не исключено, что в конце декабря за доллар будут давать 71 рубль.

Источник: ПРАЙМ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость287110
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ГостьВВ
Эксперты на Сов. секретно сказали, что за 2021 год доходы от нефти падают на 20%, доходы от газа падают в 2 раза. Инфляция превысила прогнозы. Цены растут на все. Набиуллина и Силуанов уже год готовы к деноминации, чтобы зачеркнуть один ноль. Курс рубля держат из-за выборов и транзита власти. Боятся народного возмущения.
это как при поносе заткнуть анус. все равно прорвет.
ГостьВВ
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Эксперты на Сов. секретно сказали, что за 2021 год доходы от нефти падают на 20%, доходы от газа падают в 2 раза. Инфляция превысила прогнозы. Цены растут на все. Набиуллина и Силуанов уже год готовы к деноминации, чтобы зачеркнуть один ноль. Курс рубля держат из-за выборов и транзита власти. Боятся народного возмущения.
Гость281356
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вот это да ! россияне смотрят курс вражеской валюты. но у них то руПли, а доллар скоро рухнет
да, вата ?
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