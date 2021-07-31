Борьба Baltic Pipe против "Северного потока - 2" заранее обречена на провал - эксперт

Борьба Baltic Pipe против "Северного потока - 2" заранее обречена на провал - эксперт
Jens Büttner/www.globallookpress.com
Польско-норвежский проект не способен покрыть потребности даже самой Варшавы, полагает специалист

Противники "Северного потока – 2" прикрываются лозунгами о опасности, грозящей энергетической независимости Евросоюза. Постоянно звучат заявления о поиске лучшей альтернативы, которой, по мнению ряда политиков, может стать Baltic Pipe.

В действительности же, считает политический обозреватель Дмитрий Галкин, борьба ведется против усиления роли ФРГ, которая станет несомненным крупнейшим газовым хабом Евросоюза после запуска российского газопровода.

Летом датские власти аннулировали разрешение на строительство Baltic Pipe по своей территории. Как полагает аналитик Оксана Лукичева, пришла пора для возобновления проекта. Однако противопоставить его "Северному потоку – 2" не представляется возможным. Baltic Pipe даже не способен покрыть газовые потребности самой Польши, что уж говорить об иных потребителях.

По этой причине, считает Лукичева, противопоставление проектов уходит уже в политическую плоскость – ветки пересекаются, и Польше, вероятно, придется что-то согласовать с Россией.

Еще один источник в Европе – американский СПГ, идущий на спотовый рынок. Он дорог и может поконкурировать с премиальными поставками в Азию, а транспортная доступность сопровождается рисками. Кроме того, доставка этого газа – довольно дорогостоящее дело.

"В общем приличной альтернативы у Европы российскому газу не существует. А поскольку "Северный поток – 2" – коммерческий проект, то никто не будет специально останавливать поставки", – полагает Лукичева.

Четыре дня назад "Академик Черский" завершил работы по укладке второй нити "Северного потока – 2" в Адлегрунде. За несколько суток удалось проложить 2,6 километра.

Источник: Агентство "Прайм" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость280209
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ГостьС
Пукаешь ты. Это у России борьба со всеми. Газопровод СП-2 - тоже борец. С кем борется? У Baltic Pipe задача качать газ, а не бороться.. Почитай хоть что-нибудь достойное.
Пшеки готовы ради того, что бы насолить России, даже выстрелить себе в ногу. Злобная мелкая бешенная шавка, пытающаяся с пеной у рта хрипло лаять на медведя. Польша никак не может простить, что много лет Россия была её хозяином и теперь вякает, пытаясь доказать независимость. Нет независимости. Уйдя из-под России, тут же поставили своё очко США. Страна - обычная политическая проститутка. Как и люди
ГостьС
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Гость281914
Пшеки пукнули в трубу)))
Пукаешь ты. Это у России борьба со всеми. Газопровод СП-2 - тоже борец. С кем борется? У Baltic Pipe задача качать газ, а не бороться.. Почитай хоть что-нибудь достойное.
Гость281914
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Пшеки пукнули в трубу)))
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