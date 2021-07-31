Польско-норвежский проект не способен покрыть потребности даже самой Варшавы, полагает специалист

Противники "Северного потока – 2" прикрываются лозунгами о опасности, грозящей энергетической независимости Евросоюза. Постоянно звучат заявления о поиске лучшей альтернативы, которой, по мнению ряда политиков, может стать Baltic Pipe.

В действительности же, считает политический обозреватель Дмитрий Галкин, борьба ведется против усиления роли ФРГ, которая станет несомненным крупнейшим газовым хабом Евросоюза после запуска российского газопровода.

Летом датские власти аннулировали разрешение на строительство Baltic Pipe по своей территории. Как полагает аналитик Оксана Лукичева, пришла пора для возобновления проекта. Однако противопоставить его "Северному потоку – 2" не представляется возможным. Baltic Pipe даже не способен покрыть газовые потребности самой Польши, что уж говорить об иных потребителях.

По этой причине, считает Лукичева, противопоставление проектов уходит уже в политическую плоскость – ветки пересекаются, и Польше, вероятно, придется что-то согласовать с Россией.

Еще один источник в Европе – американский СПГ, идущий на спотовый рынок. Он дорог и может поконкурировать с премиальными поставками в Азию, а транспортная доступность сопровождается рисками. Кроме того, доставка этого газа – довольно дорогостоящее дело.

"В общем приличной альтернативы у Европы российскому газу не существует. А поскольку "Северный поток – 2" – коммерческий проект, то никто не будет специально останавливать поставки", – полагает Лукичева.

Четыре дня назад "Академик Черский" завершил работы по укладке второй нити "Северного потока – 2" в Адлегрунде. За несколько суток удалось проложить 2,6 километра.