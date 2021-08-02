Россия поставит Украину на колени с помощью электроэнергии - депутат Рады

Россия поставит Украину на колени с помощью электроэнергии - депутат Рады
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парламентарий уверен, что это лишь вопрос времени

Системный кризис в энергетической сфере Незалежной уже в обозримом будущем станет причиной зависимости страны от поставок электроэнергии из России, которая поставит на колени Украину. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Волынец, выразивший обеспокоенность ситуацией.

По словам парламентария, на страну надвигается беда, и Киев окажется зависимым от поставок не только cо стороны РФ, но и Белоруссии.

"И это уже однозначно", – уверен Волынец.

Политик сообщил, что угольные запасы украинских теплоэлектростанций составляют около 800 тыс. тонн, при этом общая потребность страны практически в четыре раза выше.

Волынец полагает, что запасы угля не смогли пополнить из-за того, что власти сняли два года назад запрет на импорт электроэнергии из России. Ситуация, по словам депутата, привела в нерабочее состояние местные шахты, спровоцировав остановку блоков украинских ТЭЦ, которые понесли огромные убытки, и теперь страна рано или поздно окажется в подчинении своего соседа, с которым у Киева крайне натянутые отношения.

Еще одна причина кризиса, озвученная депутатом – схемы местных спекулянтов, нанесшие миллиардный ущерб украинским производителям электроэнергии. По словам парламентария, цены на ЖКХ в отопительный сезон подорожают на 70%.

Напомним, в феврале Киев обратился к Минску с просьбой о поставках электричества после двух аварий, произошедших на двух электростанциях. Белорусская сторона в прошлом году уже поставляла экстренно Украине электричество – причиной стал рост потребления в Незалежной из-за сильнейших зимних холодов. 

Ранее Волынец заявлял, что российская сторона повинна в уничтожении украинской энергосистемы из-за поставок дешевого электричества. С помощью такой хитроумной тактики, считает парламентарий, Москва ведет "гибридную войну".

Источник: Телеканал "НАШ" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Klp
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А вы бахнитесь на колени перед хозяином, да ширинку ему расстегните. Глядишь - электричества подкинет из за океана. Пароходами, в батарейках.
Гость284255
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Хоть кто-то из слепых руководителей в Украине видит назревающие проблемы. А электричество страна может получить от России только тогда, когда откроет путь воды в Крымский канал. И это взаимопомощь станет, возможно, рубежом, когда до руководства Украины наконец-то дойдёт, что "За морем телушка полушка, да рубль перевоз". И этими новыми отношениями снизится огромное давление на украинский народ в результате неграмотных экспериментов самостийности и самопомощи. Влад.
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