Парламентарий уверен, что это лишь вопрос времени

Системный кризис в энергетической сфере Незалежной уже в обозримом будущем станет причиной зависимости страны от поставок электроэнергии из России, которая поставит на колени Украину. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Волынец, выразивший обеспокоенность ситуацией.

По словам парламентария, на страну надвигается беда, и Киев окажется зависимым от поставок не только cо стороны РФ, но и Белоруссии.

"И это уже однозначно", – уверен Волынец.

Политик сообщил, что угольные запасы украинских теплоэлектростанций составляют около 800 тыс. тонн, при этом общая потребность страны практически в четыре раза выше.

Волынец полагает, что запасы угля не смогли пополнить из-за того, что власти сняли два года назад запрет на импорт электроэнергии из России. Ситуация, по словам депутата, привела в нерабочее состояние местные шахты, спровоцировав остановку блоков украинских ТЭЦ, которые понесли огромные убытки, и теперь страна рано или поздно окажется в подчинении своего соседа, с которым у Киева крайне натянутые отношения.

Еще одна причина кризиса, озвученная депутатом – схемы местных спекулянтов, нанесшие миллиардный ущерб украинским производителям электроэнергии. По словам парламентария, цены на ЖКХ в отопительный сезон подорожают на 70%.

Напомним, в феврале Киев обратился к Минску с просьбой о поставках электричества после двух аварий, произошедших на двух электростанциях. Белорусская сторона в прошлом году уже поставляла экстренно Украине электричество – причиной стал рост потребления в Незалежной из-за сильнейших зимних холодов.

Ранее Волынец заявлял, что российская сторона повинна в уничтожении украинской энергосистемы из-за поставок дешевого электричества. С помощью такой хитроумной тактики, считает парламентарий, Москва ведет "гибридную войну".