Грядущие изменения приведут к охлаждению ипотечного рынка

Ипотечное безумие, накрывшее в последнее время российский рынок недвижимости и заставившее экспертов всерьез обсуждать возможность масштабного долгового кризиса в этом сегменте, возможно, начнет сходить на нет. Ипотека будет дорожать, и возможно, весьма ощутимо. При этом, главный вопрос заключается в том, приведет ли это удорожание к охлаждению российского рынка недвижимости, и процесса миграции россиян в крупные города.

Хорошего понемногу

Средние ипотечные ставки без учета льготных программ к осени могут существенно вырасти и приблизиться к 11%. Такое мнение высказал в интервью ТАСС главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

Напомним, что по данным Банка России, на 1 июня средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,3% годовых. При этом ставка предложения без учета госпрограмм установилась на уровне примерно 9%.

"Ставки, предположительно, будут повышаться до ноября включительно, – цитирует ТАСС Сергея Гордейко. – Для различных типов заемщиков ставки будут в широком диапазоне от 10 до 13%. Средние ставки предложения без учета льготных программ приблизятся осенью к 11%".

Для всех, кто намерен в ближайшее время приобретать жилье в ипотеку, это безусловно не самая приятная новость. Однако новостью она стала отнюдь не для всех. О том, что кредиты под залог недвижимости начнут дорожать, эксперты говорили уже достаточно давно.

Почему дорожает ипотека?

"То, что средние ставки по ипотеке будут расти, было понятно еще год назад. Запуск льготной программы под 6,5%, общие низкие ставки в банках сильно стимулировали спрос и со временем ЦБ РФ начал говорить, что программу надо сворачивать, а рынок охлаждать, чтобы не допустить пузыря, – пояснил изданию "Утро.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Сейчас ключевая ставка поднялась с 4,5% до 6,5%, а до конца года она может составить уже 7%, что автоматически ведет к удорожанию кредитных средств в банках. Потому и средняя ставка в России по ипотеке со временем может вырасти".

Схожего мнения придерживается и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, увеличение ипотечных ставок – закономерный итог роста ключевой ставки. Корректируя денежно-кредитную политику, Центробанк может регулировать и уровень инфляции в стране.

"В прошлом году из-за падения потребительского спроса инфляция снижалась в моменте до 3%, затем перешла к фазе роста после снятия ряда ограничений, введенных в начале пандемии, – сказал "Утро.ру" Павел Сигал. – Слишком высокая, как и слишком низкая, инфляция вредна для экономики, поэтому регулятор периодически проводит заседание совета директоров, чтобы скорректировать показатели".

По словам Сигала, ключевая ставка влияет на размер процентной ставки по вкладам и кредитам. Если для тех, кто держит деньги на депозитах, рост ставки дает дополнительную доходность (так как банки тоже увеличивают ставки), то для заемщиков рост ставок по ипотеке влияет на стоимость ежемесячного платежа и процент годовых, считает эксперт.

Что теперь будет?

Эксперты уверены, что грядущие изменения приведут к охлаждению ипотечного рынка. Вопрос лишь в том, насколько и на как долго.

"Сейчас средняя ставка по ипотеке в нашей стране снизилась до минимума – 7,2%, хотя в прошлом году была в диапазоне 7,5-7,9%. Это эффект отставания от процесса увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, постепенно банки будут увеличивать ставки по кредитам, так как выдавать займы на прежних условиях станет невыгодно, – говорит Артем Деев. – Для рынка ипотеки это означает замедление (и кредитов, и сумм будет выдаваться меньше").

По мнению эксперта, для рынка недвижимости снижение ажиотажного спроса означает, что, возможно, цены на нем перестанут расти так стремительно (только в этом году недвижимость подорожала на 25% в среднем по стране – за счет высокого спроса и низких банковских ставок). "Возможно, что в некоторых сегментах произойдет снижение цен, но не сильное – до 3-5%", - прогнозирует Деев.

С ним согласен и Павел Сигал: "Чем выше ставка, тем меньше людей будет брать ипотеку. Полностью от такого вида кредитования россияне не откажутся, будут стараться использовать возможности государственных программ".

В этом с экспертами трудно не согласиться, так как ажиотаж последних лет на рынке жилой недвижимости является лишь отражением существующих социально-экономических трендов.

Набирающая обороты новая социально-экономическая модель предполагает концентрацию основной части населения страны в нескольких (порядка двух десятков) городов-агломераций. В них будет сосредоточен основной промышленный, административный и культурно-интеллектуальный потенциал страны. Подобная схема обусловлена удобством управления страной в ее нынешнем политико-экономическом состоянии, и распределения финансовых потоков. Ее реализация уже вызвала массовую внутреннюю миграцию населения в крупные города из всех прочих населенных пунктах.

Низкие ипотечные ставки и программа льготной ипотеки сделали этот процесс поистине всероссийским. Повышение ставки по ипотеке для многих усложнит этот процесс, но никак его не отменит.